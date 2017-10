Côte d’Ivoire : Où mènera la grande combine Ouattara-Soro ?

Soit que le président ivoirien Alassane Ouattara est trop conciliant et trop large vis-à-vis de « l’enfant terrible de la République », ce qui pourrait se comprendre, soit qu’il a dans son chapeau un autre plan politique qui ne dit pas son nom.

En effet, Guillaume Soro n’a cessé de montrer de façon ostentatoire sans être inquiété le moins du monde des signes de ce que l’on considèrerait ailleurs comme atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat, la découverte de cette cache d’armes chez son bras le plus droit, est sans suite et n’aura probablement pas de suite, à moins qu’on ne se trompe. Y a-t-il des raisons à cela ? Essayons d’y voir de plus près : depuis un certain temps, des attaques sporadiques imparables des commissariats et brigades de gendarmerie, des revendications militaires de paiements de ceci ou de cela liés à lutte armée contre le camp Gbagbo ont déstabilisé l’économie ivoirienne. A côté de ces revendications militaires s’ajoutent d’autres attaques à main armée d’origine inconnue, qui font penser aux partisans de Laurent Gbagbo.

Dans cette balance politique instable, Alassane Ouattara veut assurer acquis et garantir arrières. Il se trouve que la nouvelle constitution adoptée dernièrement avait oublié le rapport des forces sur le terrain. Dans le RHDP, le RDR et le PDCI sans les Forces Nouvelles, ressemblent à une diligence qui transporte une cargaison d’or en plein Far West sans aucune protection. La coalition politique entre ces deux gagnerait les futures élections, seulement, les FN ne veulent pas être vues comme la roue de secours de la brouette, surtout qu’elles ont déjà côtoyé le FPI, et que leur ralliement au camp Ouattara a fait basculer le pouvoir en sa faveur. Ça compte.

Si cette vision de la chose est exacte, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié devront revoir le pacte politique en fonction de la réalité sur le terrain.

N’est-ce pas dans cette perspective que Guillaume Soro a rejoint le bercail de façon triomphante pour faire des déclaration de celui qui vient en négociateur absolument sûr de pouvoir « reprendre toute sa place dans le jeu politique ».

Autrement dit : son écartement dans la course à la prochaine présidentielle est reconsidéré. Ce qui signifie qu’il a réussi à tordre le bras à la constitution. Si son directeur du protocole a croupi un certain temps dans l’ombre, il ne sera pas de même pour son chargé de communication, qui avait eu des pépins avec la police des frontières, il est désormais libre de ses mouvements. Et si Soul to Soul est libéré dans quelques jours et que Guillaume Soro n’a pas été attiré dans une souricière, il faut craindre à l’explosion de la coalition RHDP pour faire applaudir des deux mains le FPI, qui compte faire libérer Laurent Gbagbo des liens de la CPI.

A partir de là, le jeu devient compliqué, puisque les cartes seront rebattues.

Tous les scénarios sont possibles, à moins qu’il y ait une autre explication à la nouvelle donne politique en Côte d’Ivoire.