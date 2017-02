Depuis vingt jours, l’école guinéenne est fermée à cause de la grève du syndicat des enseignants, le SLECG. Cette situation inquiète les parents d’élèves et bien de personnes.

Pour le chef de file de l’opposition guinéenne, cela résulte de la mauvaise gouvernance : « L’amateurisme et l’irresponsabilité des dirigeants ont fait que rien n’a été préparé comme cela se devait pendant les vacances scolaires. C’est en cours de l’année scolaire qu’ils ont engagé le recrutement et le déploiement des maitres. Et cela s’est aussi fait dans une pagaille extraordinaire. »

Cellou Dalein a affirmé qu’il y a eu de la corruption dans la publication des résultats de concours d’intégration à la Fonction publique organisé en faveur des enseignants : « On a enregistré des admis qui n’ont pas fait le test. Il y a eu une corruption massive. J’ai rencontré quelqu’un qui m’a dit qu’il a envoyé une liste de 82. Il a payé pour ces 82 personnes, mais ils n’ont retenu que 28. Donc la mauvaise gouvernance qui prévaut dans les finances publiques et différents ministères touche également ce secteur vital qu’est l’éducation pour un pays normal. Les écoles sont fermées.»

Le chef de file de l’opposition a expliqué pourquoi le gouvernement n’arrive pas à trouver de solution à la crise : « […] Mais la pagaille est venue d’où ? C’est parce que le gouvernement ne prend pas au sérieux, n’accorde pas de l’importance qu’il devait à ce secteur particulièrement important, mais aussi sensible. »

Poursuivant son intervention, Cellou Dalein a rappelé que l’enseignement donné à l’école n’est pas de qualité. Ce qui fait que, selon lui, les jeunes ne peuvent pas être compétitifs sur le marché de l’emploi : « La qualité de l’enseignement dispensé à nos écoles est source de préoccupation. Nos jeunes ne sont pas compétitifs sur le marché de l’emploi, et même des études universitaires. Lorsque vous comptez seulement sur l’école publique vous avez des handicaps pour réaliser des études supérieures d’un certain niveau. C’est parce qu’il n’y a pas de rigueur. Il n’y a pas de sérieux. »

En marge de leur réunion tenue vendredi 17 février, les leaders de l’opposition ont fait une déclaration pour demander aux différentes parties de trouver un accord.

« Nous nous attendions à ce qu’un accord soit trouvé entre le gouvernement et les syndicats pour mettre fin à ces vacances indues, mais nous ne voyons pas de perspectives et nos enfants n’étudient pas. C’est une situation très sérieuse et très préoccupante. Nous avons lancé un appel pressant aux parties prenantes de trouver rapidement une solution », a-t-il expliqué.

A en croire le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), si le gouvernement ne peut pas augmenter le salaire des enseignants c’est parce que les caisses de l’Etat auraient été vidées par ‘’le clan’’ : « Ils se sont enrichis sur le dos des Guinéens. Et aujourd’hui, même pour satisfaire les syndicalistes ils ont des difficultés. On n’a jamais cessé de dénoncer les détournements auxquels ils se sont livrés. Les marchés de gré à gré de 2014 et 2015 continuent comme s’il n’y a pas eu audit. Le clan continue de s’enrichir et la population continue de s’appauvrir.»