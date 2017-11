COP23/Lutte contre le changement climatique: les femmes jouent leur partition

La 23ème édition de la Conférence des Nations Unies sur le climat qui a eu lieu du 12 au 17 novembre à Bonn, en Allemagne, a mobilisé plus de 10 mille personnes. Parmi elles, des femmes venues apporter leurs contributions pour lutter contre le changement climatique. C’est ainsi que des participantes guinéennes ont exposé des projets allant dans le sens de ce combat contre le dérèglement climatique, a constaté sur place guineenews.org

En Guinée, les femmes occupent une grande responsabilité dans la gestion de la famille. Et la plupart d’entre elles pratiquent des activités génératrices de revenus tels que l’agriculture, le commerce et le maraichage. Cependant comme partout ailleurs, le pays n’est pas épargné des effets du changement climatique. Par exemple, le littoral, les zones des mangroves sont agressés au quotidien par les occupants. Une situation qui complique la tâche aux femmes.

Ainsi dans son exposé intitulé : « vulnérabilité des femmes du littoral et les impacts face aux changements climatiques », Aïssatou Billy Sow, actrice de la société civile guinéenne et chercheuse en énergie environnement et genre, revient sur cette thématique qu’elle a choisie et fait des propositions pour inverser la tendance.

«S’agissant des femmes qui vivent dans la zone des mangroves notamment en milieu rurale, en général, elles mènent des activités qui sont surtout centrées sur la survie de leur famille. Les femmes et les enfants représentent la principale force de travail et assurent près de 80 pour cent de la production vivrière. Donc l’une des activités qu’elles mènent, c’est la saliculture traditionnelle. Cette activité se déroule pendant la période sèche et demande l’utilisation de beaucoup de bois. La production annuelle du sel est estimée à 42 mille 500 tonnes vous avez au moins 133 4 50 tonnes de bois qui sont consommées par an rien que pour le sel. En dehors de la destruction de l’environnement, c’est une activité qui a des impacts sur la pauvreté rurale », explique l’activiste de la société civile avant de préconiser des pistes de solutions pour lutter contre le changement climatique.

«Il faut approfondir les études sur les effets des changements climatiques notamment sur les femmes qui vivent le long du littoral ; diffuser les alternatives technologiques sur toutes les autres zones ; clarifier le rôle des femmes et des enfants depuis l’acquisition des intrants jusqu’à la mise à disposition du produit aux consommateurs et préconiser des mesures d’adaptation qui doivent contribuer à l’autonomisation de la femme», propose Aïssatou Billy Sow.

Silvie Clapasson est française et vit à Sabadou Baranama, à Kankan, en Haute Guinée. Depuis plus d’une décennie, elle s’active aussi dans la lutte contre le changement climatique à sa façon. Avec son mari, elle œuvre à la protection d’une partie de la réserve faunique de Kankan. Leur principale arme est la sensibilisation. Et pour lier l’acte à la parole en dehors de l’assistance à la communauté, le couple fait du recyclage à travers une ONG qui s’appelle « NON NOBIS ».

« L’aire DIWASI a pour objectif de préserver 104 mille hectares des 530 milles ha de la réserve de faune de Kankan. C’est un projet qui n’est pas facile où il faut changer les anciennes mentalités au niveau du travail sur l’environnement même. Et à travers l’ONG, nous faisons du reboisement, des clubs de défense de la nature avec les enfants pour faire prendre conscience à la population de l’importance de la biodiversité et de sa préservation. Pour le paysan qui est à Baranama dans Kankan, ce qui est important, c’est de manger demain et ce n’est pas ce qui va se passer pour ses enfants et même pour ses petits enfants qui le préoccupe. C’est pourquoi il faut que les mentalités changent et que les gens prennent conscience de ce qu’ils peuvent détruire… Je suis venue avec des échantillons de sachets d’eau transformés en corbeilles, en cartables… qu’on peut faire localement et qu’on peut dupliquer partout en Guinée pour se débarrasser pour un bout de temps des déchets plastiques », a déclaré Silvie Clapasson.

La Guinée est envahie par des déchets plastiques d’où l’urgence de trouver des solutions idoines à ce problème qui favorise à détériorer dangereusement notre écosystème.

Fatoumata Dalanda Bah envoyée spéciale de guinéenews.org à la COP23 à Bonn, en Allemagne.