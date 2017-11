COP23: le sommet s’achève à Bonn sans réelle avancée sur la question financière

Les rideaux sont tombés à la Conférence de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP23 ce vendredi 17 Novembre à Bonn. Pendant 12 jours plus de 10 mille participants venus de 200 pays étaient présents sur place.

Pendant environ deux semaines, ces participants ont échangé sur des voies et moyens pour lutter contre les effets du changement climatique qui est une menace réelle sur la planète. Les avis sont partagés quant à l’atteinte des objectifs de cet événement mondial sur le climat constate guinéenews. Voici les réactions de quelques participants.

Idi Niang est négociateur sénégalais pour les pertes et dommages du groupe africain: « c’est vrai qu’on a eu des négociations un peu difficiles on a beaucoup discuté sur la question du financement sur les pertes et dommages on a eu un accord qui n’est pas trop ambitieu pour le groupe africain par rapport aux finances. On essaye de voire maintenant dans la mise en œuvre de l’accord comment on peut faire pour améliorer ce qu’on a déjà obtenu. Pour la prochaine COP je pense qu’on aura essayé de rouvrir ce qu’on a déjà eu et essayer de remonter les négociations pour que le comité exécutif et le mécanisme de Varsovie puisse avoir des ressources et des financements importants pour mettre en œuvre leurs activités parce que l’élément le plus important de ces discussions c’est celui des finance. »

Jack Perreux conseillé au ministère de l’élevage ex conseiller du ministère de l’environnement en Guinée: « J’ai participé à différentes COP, je dirai que la COP est une bonne chose mais il faudrait un peu moins de réunions et beaucoup plus d’action. Un bilan relativement mitigé trop de réunions pour moins d’actions. Je souhaiterais pour les prochaines COP qu’il y ait beaucoup plus de concret dans les réunions pour qu’on arrive à des actions concrètes. »

Colonel Sidibé Sidibené directeur général du centre d’observation de surveillance environnementale du Ministère de l’environnement : « cette année le gouvernement guinéen a consenti des dépenses colossales pour nous permettre de participer et d’avoir un stand honorable à Bonn. Pour la prochaine COP je souhaiterai que l’on continue sur cette lancée car il s’agit de l’image du pays.»

Propos recueillis par Fatoumata Dalanda à la COP 23 depuis Bonn pour Guinée