COP23 : L’appel d’Alpha Condé en faveur du financement de l’Accord de Paris

La journée africaine pour la lutte contre le changement climatique a été célébrée ce mercredi à l’occasion de la COP23 qui se tient à Bonn, en Allemagne.

Deux chefs d’Etats africains étaient présents à cette conférence notamment Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et le président guinéen, Alpha Condé qui est également le président en exercice de l’Union Africaine.

A cette occasion, le président guinéen a d’abord félicité le travail abattu par les chefs d’Etats africains dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et celui du groupe africain des investisseurs et des partenaires africains avant de préciser l’urgence pour le continent de s’adapter aux changements climatiques qui est une menace réelle sur la stabilité politique des pays. C’est pourquoi il a appelé à un soutien technique et financier des partenaires pour relever de défi. Guinéenews vous propose un extrait de son discours:

«J’apprécie hautement la qualité du travail du comité des chefs d’Etat et des gouvernements africains sur les changements climatiques pour la sagesse fourni dans l’engagement de l’Afrique en faveur de la mise en œuvre des accords de Paris sur le changement climatique. Celui du groupe africain des négociateurs dans la défense de nos intérêts. En Afrique les menaces et les impacts du changement climatique sont plus prononcé que dans toute autre partie du monde, présentant un danger réel sur les aspirations de développement présent et futur du continent. L’union Africaine est consciente des effets néfastes à court et à long terme du changement climatique sur les moyens de subsistances de notre population. Nous devons aussi noter que pour cette journée de l’Afrique, le financement du changement climatique, le renforcement des capacités et le soutien technique dans la mise en œuvre de l’accord de Paris en Afrique demeurent les piliers clés pour un véritable développement neutre en carbone résiliant et durable en faveurs de notre communauté.»

Nous reviendrons sur l’intégralité du discours d’Alpha Condé dans nos prochaines dépêches.

Fatouamata Dalanda Bah envoyée spéciale de Guinéenews à Bonn