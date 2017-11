COP 23 : Une alliance pour sortir du charbon

Parmi les pays participants à la COP23, une vingtaine décide de mettre en place une alliance pour se défaire définitivement du charbon. Pour ces pays, cette alliance pourra être une solution idoine de lutte contre la pollution. Ainsi, pour ajouter l’acte à la parole, l’alliance a été lancée ce jeudi matin à Bonn par le Royaume Uni et le Canada et vise à diminuer progressivement la production de charbon dans ces pays. Plusieurs Etats comme la Belgique, la France, l’Italie, la Finlande, les îles Marshall, le Portugal, l’Angola, mais aussi plusieurs États américains et canadiens Washington, Alberta, Vancouver annoncent leur participation à cette alliance.

Ces engagements pris devraient être accomplies d’ici à 2030 selon les pays.

Pour rappelle le charbon, première source d’électricité dans le monde, (40%) est l’énergie qui cause plus de pollution et agis négativement sur le climat et la qualité de l’air.

Une source d’énergie qui est au centre des débats contre le réchauffement climatique. Cependant il faut rappeler que ces pays qui ont annoncés cette alliance consomment moins de charbon aux cotés des pays comme la Chine, l’Inde entre autres selon nos confrère de Tv5.com.

A quelques heures de la clôture de cette 23ème édition de la conférence des parties sur le climat l’urgence est comment combler le gap financier laissé par les Etats-Unis après l’annonce de Donald Trump de retirer son pays de l’accord de Paris.

Fatoumata Dalanda Bah envoyée spéciale de Guinéenews à Bonn.