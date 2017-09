Coopération: vers un accord entre la Guinée et la Turquie dans les domaines des sports et de la culture

Lundi, Mme Nur Sağman a été la première diplomate à être reçue par le nouveau ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, Bantama Sow. Et c’est cette première rencontre qui pourrait être l’amorce de l’extension de la coopération guinéo-turque dans les domaines des sports et de la culture et du patrimoine historique. Déjà, les deux pays entretiennent de bonnes relations politique et économique.

« Tout d’abord c’était une visite de courtoisie, pour le (le ministre des Sports, NDLR) féliciter et pour lui dire que la Turquie sera là pour l’accompagner « , a indiqué Mme Nur Sağman au sortir de son audience avec le ministre.

Déjà, la diplomate turque espère que les deux parties parviendront bientôt à des résultats probants. « Politiquement, économiquement et commercialement tout marche très bien. Il faudrait que ça aille aussi très bien pour les sports, la culture et le patrimoine historique « , a-t-elle dit.

La diplomate turque et le ministre des Sports ont parlé de plusieurs projets. Elle pense déjà à la formation des Guinéens dans l’organisation des spectacles, à la production des artistes guinéens dans le cadre des spectacles en Turquie et vice-versa. » Tous les domaines sont importants « , a-t- estimé en substance.

Du côté du cabinet du ministère des Sports, on était également satisfait de la visite de l’ambassadeur de la Turquie en Guinée ainsi que des points ayant fait l’objet des discussions.

