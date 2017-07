Coopération sud-sud : des investisseurs ivoiriens en prospection du marché guinéen

Le forum économique Guinée-Côte d’Ivoire s’est ouvert mercredi 12 juillet à Conakry. Il vise à promouvoir les affaires et les investissements entre les secteurs privés des deux États. Première du genre, cette rencontre de partage d’expériences s’inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux nations, a-t-constaté sur place Guinéenews.

Ils sont plus d’une centaine d’entrepreneurs, hommes d’affaires et économistes guinéens et ivoiriens qui participent à cette rencontre. Ils échangent des expériences pour essayer de booster les secteurs économiques des deux pays. De ce forum, la directrice de l’agence de promotion des investissements privés (APIP), Djénabou Kéita espère voir poser les bases d’un partenariat entre les secteurs privés guinéens et ivoiriens afin qu’ils puissent renforcer leurs capacités, leurs moyens financiers pour mobiliser des ressources et pouvoir obtenir certains marchés aussi bien en Guinée qu’en Côte d’Ivoire.

Pour sa part, Ansoumane Kaba, président du Conseil National du Patronat Guinéen (CNPG) accueille avec beaucoup d’espoir ce forum et appelle à cet effet les opérateurs économique à conjuguer les mêmes efforts pour attirer les investisseurs en Guinée.

«Ce rencontre interpelle les opérateurs économiques à l’union. Pour qu’on fasse des affaires avec nos partenaires ivoiriens il faudrait qu’entre nous, nous soyons unis, solidaires », a martelé le président du CNPG.

Ce partenariat gagnant-gagnant vise plusieurs domaines tels que l’agriculture, l’industrie ou les infrastructures.

« Déjà après cette première journée, nous avons une vision globale de nos domaines d’intervention. Le développement de notre agriculture pour assurer une souveraineté alimentaire, la transformation structurelle de nos pays à travers le renforcement de l’industrialisation. Avoir la facilité de transformer nos produits agricoles en allant plus vers l’industrialisation, également des besoins importants d’infrastructures pour l’ensemble de nos pays », affirme Jean-Marie Aca, président de la Confédération Générale des Entreprises de Cote D’Ivoire (CGCECI).

Présidant le forum, le Premier ministre Mamady Youla a réaffirmé l’engagement du gouvernement guinéen à accompagner cette initiative.

« J’engage ici même mon gouvernement à vous accompagner pour la mise en œuvre effective de vos projets dans un cadre renforcé de coopération entre nos deux pays », a lancé Mamady Youla.

Également présent à ce forum, le ministre de l’Industrie et des PME, Boubacar Barry a exprimé sa satisfaction quant au déroulement du travail entamé et a souhaité que les Guinéens s’inspirent du modèle ivoirien pour booster notre économie.

Les acteurs économiques des deux pays espèrent signer, au sortir de cette rencontre, plusieurs contrats dans le cadre du partenariat sud-sud. Lancé ce mercredi, le forum économique Guinée-Côte d’Ivoire va se poursuivre ce jeudi 13 juillet à Conakry.