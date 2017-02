Au cours sa visite d’amitié et de travail ce jeudi 23 et vendredi 24 février 2017, sa majesté le souverain marocain Mohammed VI a signé plusieurs conventions avec la Guinée, a-t-on constaté au Palais Mohammed V à Kaloum.

Dans le domaine de l’Habitant et de l’aménagement de la ville, une convention relative à la mise à niveau de la ville de Conakry a été signée par le ministre de l’Habitat et de la politique de la ville, M. Mohamed Nabil Benabdellah, et le ministre guinéen de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, Lousény Camara.

Dans son allocution, Nabil Benabdellah a affirmé que le Maroc accord à la Guinée une contribution financière d’une enveloppe de 10 millions de dollars. Ce montant vient s’ajouter sur les 12,5 millions de dollars consacrés par le royaume à l’assainissement.

« Le Maroc apportera à la Guinée son accompagnement technique et institutionnel pour la levée des financements complémentaires. Conformément à la vision de sa majesté le Roi, le transfert de compétence est placé au cœur de ce partenariat. C’est pourquoi, des formations et des stages professionnels seront organisés au profit des institutions et des cadres guinéens dans les domaines liés à la ville et le développement urbain », a-t-il annoncé.

Un autre accord portant sur la création d'un système de cadastre a été signé entre M. Akhannouch et M. Lousény.

Une convention-cadre de coopération pour la mise en place de projets d’agrégation de la production maïsicole en République de Guinée, a été signée entre le ministre marocain de l’agriculture et de la pêche maritime, M. Aziz Akhannouch, du président de la Comader, M. Ahmed Ouayach, du président de la Fimalait, Moulay M’hamed El Oueltiti, du PDG du groupe Banque Centrale Populaire, M. Mohamed Benchaaboun, et la ministre de l’Agriculture guinéenne, Mme Jacqueline Marthe Sultan.

Un accord de coopération ayant trait au secteur agricole et qui prévoit la réalisation d’un projet d’aménagement hydro-agricole d’une superficie variant entre 200 et 300 ha. Il a été signé, côté marocain, par M. Akhannouch, et le ministre de l’Économie et des finances, M. Mohamed Boussaïd, et, du côté guinéen, par Mme Jacqueline Marthe Sultan, et la ministre du Plan et de la coopération internationale, Mme Kanny Diallo.

Une convention de don relative au projet d’assainissement liquide de la ville de Conakry, signée par M. Boussaïd et la ministre guinéenne de l’Économie et des finances, Mme Malado Kaba. Un mémorandum d’entente en matière d’assistance technique, signé par M. Boussaïd et Mme Malado Kaba.

Une convention de coopération relative au projet d’assainissement liquide de la ville de Conakry, signée par le directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), M. Ali Fassi Fihri, et M. Lousény Camara.

Un protocole d'accord pour la fourniture de 100.000 tonnes d’engrais au profit de la République de Guinée, signé par le PDG de groupe OCP, M. Mostapha Terrab, et Mme Jacqueline Marthe Sultan