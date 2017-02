Le 19 décembre 2016, le ministre russe de la Défense a décidé de reconnaître à deux officiers guinéens pour leur contribution dans le renforcement de la coopération militaire entre la Guinée et la Réussie. C’est notamment Aboubacar Sidiki Camara, Directeur de cabinet du ministère de la Défense et le colonel Pierre Barry, Directeur général des relations extérieures et de la coopération militaire du ministère de la Défense.

Ce mardi 21 février, ces deux officiers ont reçu leurs médailles à l’ambassade de la Fédération de Russie en Guinée en présence des diplomates russes, des officiers militaires guinéens et le ministre d’Etat auprès du président de la République chargé de la Défense nationale.

Dans son intervention, l’ambassadeur de la Fédération de Russie en Guinée et en Sierra Leone, Alexandre Brégadzé, a tout d’abord rappelé que le 23 février, son pays célébrera la journée du défenseur de la patrie, qui s’appelait à l’époque de l’Union soviétique, la journée de l’armée rouge.

C’est donc dans le cadre de cette fête que la Russie décore ces officiers guinéens.

Parlant des relations entre la Russie et les autres pays du monde, le diplomate a affirmé que son Etat ne fait pas la morale à ses partenaires : « Nous n’imposons rien à personne. Nous ne faisons pas la morale à personne. Nous n’essayons pas à tirer les avantages unilatéraux. […] En se basant sur ces principes, la Russie est prête à aider la Guinée dans la réalisation de sa politique de lutte contre le terrorisme international, surtout vu les traditions qui existent dans le domaine de la coopération militaro-technique entre nos deux pays », dira-t-il.

Pour sa part, le général de corps d’armée, Aboubacar Sidiki Camara a promis d’être toujours disponible : « Nous vous rassurons de notre disponibilité parce qu’il n’y a pas d’Etat fort sans politique populaire. Le soldat doit respecter la volonté du peuple. Nos élus légaux et légitimes doivent être nos références. Et le soldat, tant qu’il répond aux ordres de l’autorité établie n’a aucun problème. »

Quant au ministre d’Etat auprès du président de la République chargé de la Défense nationale, Mohamed Diané, il a remercié le peuple russe pour la gratification : « Je voudrais, au nom du président de la République, remercier le ministre de la Défense de la Fédération de Russie et monsieur l’ambassadeur de la Guinée et en Sierra Leone ainsi que le peuple russe pour cette grande marque de confiance, pour ce grand honneur que la Russie vient de nous faire en décernant ces distinctions honorifiques à deux vaillants officiers supérieurs de notre armée guinéenne. »

Poursuivant son intervention, il a fait savoir que ces médailles constituent un grand motif d’encouragement pour tous les militaires guinéens, et tout particulièrement pour les officiers récipiendaires.

« La Guinée et la Russie sont liées par des accords de défense. Et c’est grâce à ces accords qu’il y a aujourd’hui plusieurs officiers, sous officiers et soldats guinéens qui sont en formation en Russie. Ce pays, depuis l’indépendance, a toujours accompagné la Guinée dans le processus de développement », a-t-il conclu.