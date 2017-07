Coopération : la Représentante résidente de la CEDEAO en séjour de travail à Faranah

Deux mois après sa prise de fonction en Guinée, la Représentante résidente de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en Guinée vient d’entreprendre une tournée de prise de contact avec les populations dans les différentes régions administratives du pays.

C’est dans cette perspective qu’après la région de Boké et Conakry, l’Ambassadrice Alapini Liliane a posé sa valise ce lundi 17 juillet dans la région de Faranah.

Une offensive qui vise non seulement à aller au contact des populations et des administrateurs territoriaux de la Guinée profonde pour échanger, discuter avec eux afin de connaître leurs particularités, leur environnement, leur potentialité et les problèmes quotidien mais aussi leur expliquer ce que c’est que la CEDEAO, sa vision, ses projets.

C’est la salle de conférence de la préfecture qui a servi de cadre à cette rencontre qui a connu la participation effective des cadres régionaux, préfectoraux, communaux, les responsables consulaires des différentes chambres, les confessions religieuses et les représentants du parti RPG-Arc-en-ciel.

En prenant la parole devant cet auditoire, l’ambassadrice Liliane Alapini a tenu à rappeler aux uns et autres, l’historique de son institution, son fonctionnement et ses avancées, le processus d’intégration en matière de développement, de paix et de sécurité régionale.

S’agissant de la Guinée, elle a indiqué que la CEDEAO appuie et finance plusieurs projets dont, entre autres, la mise en application du tarif extérieur commun au niveau des frontières, le centre de formation en ophtalmologie à Conakry, le projet sur le programme de compétitivité en cours d’élaboration, le programme sur le Fouta Djallon, le programme des armes légères piloté au niveau du ministère de la Défense et le projet du Fleuve Mano. Dans le domaine des infrastructures, la CEDEAO et l’Union Européenne prévoient la construction des routes, a-t-précisé.

Après Faranah, la délégation de l’ambassadrice mettra le cap sur Guéckédou où elle fera escale avant de poursuivre son périple à N’Zérékoré, la grande métropole de la région forestière.

De Faranah, Facély Kalman Keita pour Guineenews.