La République de Guinée et ses partenaires techniques et financiers ont paraphé ce lundi 13 février 2017, des Plans de travail Annuels (PTA) 2017. Cette cérémonie de signature a été présidée par la ministre du Plan et de la Coopération Internationale Hadja Kanny Diallo et de la Coordinatrice résidente du Système des Nations Unies en Guinée, Mme Séraphine Wakana, a-t-on constaté sur place.

Dans son allocution, Mme Séraphine Wakana a indiqué que cette signature s’inscrit dans la feuille de route de la mise en œuvre de la réforme qui veut que les Nations-Unies puissent affirmer de plus en plus leur unité malgré la divergence dans leurs mandats

.

Conformément aux principes de la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, Mme Wakana a rappelé que toutes actions inscrites dans les PTA, sont parfaitement alignées sur les priorités nationales. C’est pourquoi, a-t-elle précisé, leur mise en œuvre sera axée sur la réalisation de trois objectifs stratégiques de l’UNDAF 2013-2017 et ce, pour un montant global estimé à 66 millions 279 mille 485 dollars.

S’exprimant sur la répartition, Séraphine Wakana a souligné qu’un montant de 9 millions 742 mille 970 est revenu à la promotion de la bonne gouvernance, à la consolidation de la paix et au renforcement du système statistique national ainsi qu’à la promotion de l’égalité et l’équité du genre.

14 millions 361 mille 213 dollars, a expliqué Mme Wakana, sont revenus à la promotion de la croissance inclusive, du développement agricole pour créer des opportunités d’emplois et améliorer la productivité et l’approvisionnement.

Dans le montant global, poursuit la Coordinatrice résidente du Système des Nations-Unies, 39 millions 777 mille 277 dollars sont affectés à l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base à travers la promotion de la santé maternelle et néonatale, de santé sexuelle des jeunes et santé de la reproduction, la protection et la survie de la mère et de l’enfant, l’éducation de base, l’accès à l’eau, hygiène et assainissement.

En fin, Séraphine Wakana a conclu qu’un montant de deux (2) millions 398 mille 25 dollars sera consacré à appuyer les activités de coordination intersectorielle des interventions au titre de l’année 2017. « Je réitère l’engagement du Système des Nations Unies à accompagner le Gouvernement dans la mise en œuvre du Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) 2016-2020», a-t-elle rappelé.

Au nom du gouvernement, la ministre du Plan et de la Coopération Internationale Kany Diallo a affirmé que ce programme constitue la réponse collective des agences du Système des Nations Unies aux nombreux défis du développement national. Pour elle, il contribue aux efforts du gouvernement dans le cadre de l’amélioration de la gouvernance et les services sociaux de base.

La mise en œuvre de ces Plans de Travail Annuels, comme les précédents, a fait comprendre Kanny Diallo, contribuera à l’amélioration des conditions de vie des populations mais également à l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD) en Guinée. Lire vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=oErguNnxwco