Coopération : la Guinée et la Chine signent un partenariat de 20 milliards de dollars us (Kassory Fofana)

Le déplacement du président Alpha Condé pour le sommet du BRICS à Xiamen, en Chine a porté fruit, puisque le 5 septembre il a pu obtenir du gouvernement chinois le financement de plusieurs infrastructures, notamment le siège de l’Assemblée nationale.

La réunion du président Alpha Condé et son homologue chinois, XI Jinping, a abouti à un accord de financement portant sur une enveloppe de 20 milliards de dollars américains de 2017 à 2036.

Le ministre d’Etat à la Présidence chargé des investissements et du partenariat public-privé, le Dr Ibrahima Kassory Fofana, a expliqué à nos confrères de la télévision nationale, comment va se dérouler ce financement : « La réunion d’aujourd’hui aboutit à la conclusion d’un programme de 20 milliards de dollars américains de 2017 à 2036. Vingt milliards de dollars contre la mise à disposition progressive de nos ressources minières. Les entreprises chinoises qui se verront attribuer des permis et des conventions aideront à rembourser, à même les revenus pour la Guinée de ces ressources minières, ce grand programme de financement. Dans l’immédiat, ce programme de financement pour cette année et l’année prochaine concerne une enveloppe de 1 milliard 200 millions de dollars pour les projets de route Coyah-Mamou-Dabola, pour l’assainissement et les voiries de Conakry pour lesquels on va mettre quelque 250 millions de dollars, pour la réhabilitation et l’extension d’une grande université pour cette année et l’année prochaine. Parlons d’un paquet de quatre universités sur les quatre régions naturelles de la Guinée pour plus de 300 millions de dollars et enfin la ligne de transmission Linsan-Fomi, de manière à permettre à la Haute Guinée d’accéder aux ressources énergétiques de Souapiti. »

Selon le ministre Kassory Fofana, les Chinois vont accorder à la Guinée des dons et des prêts pour construire le siège de l’Assemblée nationale et faire l’extension de l’hôpital sino-guinéen de Kipé d’un montant global de 3 milliards de dollars : « Trois milliards de dollars à décaisser immédiatement. Cette enveloppe est un mixte de dons et de prêts. Les dons concernent notamment la construction du parlement guinéen. L’accord vient d’être signé. Nos députés vont avoir leur nouveau bâtiment digne de nom. Il y a des dons qui concernent l’extension de l’hôpital sino-guinéen, du matériel agricole et des petites aides concernant le protocole, les véhicules, les ambulances, etc. »