Au cours du meeting traditionnel du RPG Arc-en-ciel ce samedi 18 février, le Secrétaire national de la jeunesse du parti a invité ses militants et le peuple de Guinée, à réserver un ‘’accueil triomphal’’ au Roi du Maroc Mohammed VI qui est annoncé à Conakry le mercredi 22 février 2017, a-t-on constaté au siège national du parti.

Pour rappel, M’Bany Sangaré dira que les militants du RPG Arc-en-ciel ont réservé un accueil chaleureux au chef de l’Etat à l’occasion de son retour d’Addis-Abeba après son élection à la présidence tournante de l’Union Africaine (UA) pour l’exercice 2017-2018.

Rappelant cette grandiose réception, M. Sangaré a invité les populations de Conakry et celles des villes environnantes à sortir massivement pour accueillir Sa Majesté, le Roi Mohammed VI du Maroc. «En Guinée, le Roi du Maroc fera trois jours, c’est du 22 au 24 février 2017. Tenez-vous bien, à chaque visite d’Etat, il y a beaucoup de choses qui s’y passeront».

Les six raisons pour lesquelles le peuple de Guinée doit se mobiliser pour accueillir le Souverain Marocain

Selon le Secrétaire du ministère de la Jeunesse, Mbany Sangaré il y a plusieurs raisons:

Premièrement, le Maroc est un pays ami traditionnel de la Guinée. Deuxièmement, pendant les deux années d’Ebola, le Maroc a été toujours présent aux côtés des Guinéens et il a été solidaire et fidèle. Troisièmement, la compagnie ‘’Air Maroc’’ n’a jamais cessé son trafic sur Conakry. Les passagers venant du Maroc pour la Guinée et vice-versa, n’ont jamais été inquiétés. Quatrièmement, le Maroc avait quitté l’UA, il y a plus de 35 ans. Cette année, il a fait son grand retour au sein de cette institution. Il est le 55ème Etat membre de l’UA. Cinquièmement, le Maroc en réintégrant l’UA, a apporté tout son soutien au chef de l’Etat Alpha Condé pour être à la tête de cette institution africaine. Sixièmement, le Maroc compte s’engager aux côtés du chef de l’Etat Alpha Condé afin que sa présidence à la tête de l’UA réussisse’’.

Revenant sur l’arrivée du Roi Mohammed VI, M’Bany Sangaré réaffirme que le peuple de Guinée doit se mobiliser et le gouvernement pour lui réserver un accueil digne son rang.

«Les militants du RPG, ceux des partis alliés, les mouvements et des associations de soutien ainsi que les élus locaux, tout le monde doit sortir pour accueillir le Roi Mohammed VI de l’aéroport Conakry-Gbessia jusqu’au petit palais à Boulbinet», a-t-il lancé.