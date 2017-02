Lien vidéo : https://youtu.be/n3E6QRUrCqA



Après avoir signé un protocole d'accord pour la fourniture de 100.000 tonnes d’engrais avec le PDG de groupe marocain OCP au profit de la Guinée pour cette année, Jacqueline Marthe Sultan, ministre de l’Agriculture a affirmé que "la Guinée est un scandale agricole qui va servir de levier de croissance durable."

Ces conventions sont le reflet d’une coopération sud-sud entre le royaume chérifien et la République de Guinée, a-t-elle indiqué avant de rappeler que ces nouvelles conventions viennent conforter et consolider les premières signées en 2014 lors du premier passage de sa majesté le Roi Mohammed VI.

Dans le domaine de l’Agriculture, explique Mme Sultan, la Guinée a déjà démarré avec l’OCP. Notre pays a fait l’étude de la carte de fertilité du sol. C’est quelque chose qui est nouveau en Afrique, témoigne-t-elle et de poursuivre : « le Maroc a réalisé beaucoup de succès, il nous permet d’utiliser de façon raisonnable des engrais et des intrants en vue d’augmenter notre productivité et les rendements de nos productions agricoles tout en protégeant l’environnement ».

Il y a une autre convention qui a porté sur les maïs, mentionne Mme Sultan, c’est une nouvelle approche d’agrégation car, dit-elle : «nous aurons des acteurs autour de la table qui sont, a fois des producteurs et des utilisateurs. Il faut le dire que l’’expertise est bonne. C’est une approche innovatrice pour la Guinée pour avoir assuré à la fois un transfert de technologie en termes de maïs culture… ».

Pour terminer, Mme Sultan a annoncé qu’il y a aussi l’irrigation. Dans ce domaine, à l’en croire, le Maroc, le Maroc a fait des preuves gigantesques en matière de maitrise de l’eau et de la politique d’irrigation. « Nous pouvons bénéficier de toutes ces expériences », a-t-elle conclu.