«Dans la Constitution, les quartiers ne sont pas reconnus comme des collectivités »

Au cours de la 3ème session du cadre de concertation et de coordination entre le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers, plusieurs thèmes portant sur la planification stratégique, l’organisation et le fonctionnement du dispositif institutionnel ont été débattus. Le dialogue politique également a occupé une place de choix dans les débats, a-t-on constaté.

C’est le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation qui a fait un bref résumé sur ce point en sa qualité de président du Comité de suivi de l’Accord du 12 octobre 2016. Si quelques points de cet accord sont aujourd’hui des sujets à polémique dans la cité, le Général Bouréma Condé quant à lui, se réjouit des conclusions de ces négociations qui pour une fois, ont été obtenues sans l’apport d’un consultant international.

Pour le général Bouréma Condé, le dialogue n’était pas du tout un dialogue aveugle, il n’est pas non plus un dialogue limité dans l’appréciation de ce qu’on appelle la constitutionnalité des actes que l’on pose. ‘’Tout ce qui allait intervenir dans le dialogue et qu’il ne relevait pas de la compétence du dialogue mais qui s’inscrivait dans la logique consensuel d’apaisement en Guinée, mandat a été donné au dialogue de faire recours aux ayants-droit. C'est-à-dire la Cour constitutionnelle, là où la Constitutionnalité n’est pas respectée, les démarches à faire pour que cela soit dans le cadre de ce consensus pour sauver la paix en Guinée, que l’on fasse cette dérogation. Si les Guinéens pensent que le salut de la paix se trouve dans une disposition, on fait recours à la Constitution pour que l’on puisse prendre les décisions idoines qui interviennent dans le cadre de l’application de cette décision », a-t-il expliqué.

Concernant le point 2 de l’accord, celui portant sur la désignation des chefs de quartier et district au prorata de la liste des candidatures des partis politiques, il précisera que : « les quartiers, constitutionnellement, si quelqu’un vient du côté de la Constitution, il a tout faux. Parce que la Constitution ne reconnait pas les quartiers en Guinée. Elle reconnait deux niveaux de décentralisation et de communalisation dans notre pays. Ce sont les régions et les communes. Prenez la constitution, aller à l’article 109, lisez-le très bien, en Guinée, nous avons deux niveaux de décentralisation. Les régions que nous n’avons pas mises encore en place et qui vont être animées par les conseils régionaux et les communes qui sont de deux natures, les communes urbaines et rurales. Dans la Constitution, les quartiers ne sont pas reconnus comme des collectivités ».

Parlant du fichier électoral, le ministre de l’Administration a annoncé qu’il doit transmettre ce mercredi à la CENI, le cahier de charge pour appréciation en vue de l’appel d’offre qui doit être lancé pour l’audit du fichier électoral. Un impératif qui répond aux préoccupations du premier des points d’accord signés le 12 octobre 2016, a-t-il indiqué.

Et revenant sur le cas des détenus politiques, puis qu’il en a été débattu lors de l’Accord du 12 octobre, il a déclaré qu’il n’en reste plus un seul. Puisque, a-t-il précisé, les crimes de sang par rapport à cette mesure d’élargissement des prisonniers n’étaient pas pris en compte.