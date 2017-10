Contribution de 4 millions de dollars du Japon pour les opérations du PAM en guinée

CONAKRY le 04 Octobre 2017- Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et le Gouvernement Japonais par le biais de son Ambassade en Guinée, ont signé un accord de financement de trente-quatre milliards six cent millions GNF en faveur des cantines scolaires.

Cette cérémonie de signature a eu lieu dans les locaux du Ministère du Plan et de la Coopération Internationale le 4 Octobre 2017. Elle a réuni plusieurs personnalités notamment les Ministres du Plan et de la Coopération Internationale, de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, l’Ambassadeur du Japon en Guinée, le conseiller de Coopération à l’Action Culturelle l’Ambassade de France en Guinée et le Représentant du PAM.

En déclinant le contenu de cet accord, l’Ambassadeur du Japon, SE M. Hisanobu HASAMA, a souligné que « Cette année, il s’agit d’un montant de 450 millions de Yen soit environ 34 milliards 600 millions GNF. Ce don permettra l’achat de riz, d’huile végétale, de compléments alimentaires… afin de fournir un repas chaud par jour à plus de 81 000 enfants de 480 écoles dans les zones d’insécurité alimentaire élevée ». Il s’est aussi réjoui « de la poursuite du programme des cantines scolaires avec le PAM pour la synergie développée entre le Japon, la Guinée et l’institution onusienne ».

Cette contribution couvrira les besoins de 110 000 enfants dans les écoles, les enfants mal-nourris ainsi que les femmes enceintes et allaitantes en état de dénutrition. Cette distribution alimentaire sera assurée pendant 12 mois dans les zones vulnérables.

De son côté, le Représentant du PAM en Guinée, a exprimé sa gratitude au Ministère du Plan et de la Coopération Internationale pour l’organisation de cette cérémonie de signature d’un accord de financement du Gouvernement Japonais au peuple de Guinée, à travers le PAM. D’après monsieur Nizeyimana « il reste encore 150 000 élèves initialement assistés qui sont menacés de suspension de repas par manque de ressources. Le PAM est disposé à jouer pleinement son rôle d’appui au Gouvernement pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable ODD à travers l’agenda 2030 et plus spécialement l’ODD 2 en rapport avec l’éradication de la faim ».

Le PAM oeuvre à la sécurité alimentaire en étroite collaboration avec le Gouvernement Guinéen à travers les Ministères du plan et la coopération, de l’éducation, de la santé de l’agriculture, ainsi que d’autres organisations et ONG.

Le PAM est la plus grande agence humanitaire au monde. Chaque année, le PAM nourrit, en moyenne, plus de 90 millions de personnes dans plus de 70 pays.

