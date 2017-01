Loin des côtes guinéennes, une cinquantaine de villages de pêche a été identifiée dans le Fouta profond, précisément dans la région administrative de Labé. C’est pour faciliter la mise à disposition des poissons pour les consommateurs que le ministère de la Pêche et de l’Aquaculture veut doter Labé et Tougué de marchés aux poissons, appris Guinéenews de source officielle.

A propos, l’inspecteur régional de la pêche, Alpha Abdoulaye Diallo fait le point de la prospection opérée à ce jour : « à mon arrivée ici en 2010, j’ai commencé à faire des prospections, j’ai cherché à identifier des zones de pêche sur le long des cours d’eau, le Dombelewol. On a identifié presque une cinquantaine de villages sur le long des cours d’eau où les gens pratiquent la pêche. C’est entre autres, dans les sous-préfectures de Noussy, de Kalan et de Dionfo. Mais une pêche de subsistance parce que ce sont des gens qui sont marginalisés, ils n’ont jamais eu d’assistance.»

Après ce premier diagnostic qui a été suivi de rapport, la réaction du département ne s’est pas fait attendre, à en croire Alpha Abdoulaye Diallo. «On a remonté l’information. Heureusement, ils ont compris que sur le plan de la Pêche, nous avons un potentiel existant très important dans notre préfecture. C’est dans ce cadre qu’on a essayé d’envoyer une première mission de caractérisation. Cette première mission a été confiée à un cabinet qui s’appelle Wakr. Elle consistait à faire le diagnostic, identifier les pécheurs, le potentiel et savoir quelles sont leurs difficultés, leur manière de travailler afin de valoriser le secteur », a-t-il déclaré.

«Après cette mission de caractérisation, il y a eu une deuxième mission qui est venue, un cabinet malien. Celui-ci était chargé de construire un marché aux poissons à Dianyabhé (secteur de la commune urbaine de Labé), un autre marché aux poissons à Koin missidé, un débarcadère à Tougué. Donc, c’est dans ce cadre qu’on est en train de préparer la mise en place d’un marché à Diawoya. L’étude est terminée, maintenant nous sommes sur les études techniques, monter le projet afin de lancer les appels d’offre de la construction de ces marchés », annonce l’inspecteur régional de la pêche.

Sur le sujet, Alpha Abdoulaye Diallo reste optimiste: «il y aura une effectivité parce qu’il y a une troisième mission qui est venue dans le cadre de la formation des acteurs de la pêche. On a essayé de former 72 acteurs dont 46 pêcheurs, des pisciculteurs, des mareyeuses et des transformatrices. Donc, c’est un processus continu.»

Toutefois si ce projet arrivait à être concrétisé, ce sera une première dans la moyenne Guinée. Car, Labé et ses environs n’ont jamais eu un marché aux poissons. Quoique plusieurs grands fleuves de la sous-région comme le fleuve Gambie y prennent leur source.

A suivre !