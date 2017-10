Congrès électif de l’Ordre des pharmaciens: Dr Oussou appelle à un boycott

Dr Fodé Oussou Fofana, président de l’ordre des pharmaciens de Guinée a tenu à réagir à une de nos dépêches sur le renouvellement des instances de cette institution dont le congrès est prévu pour ce samedi dans la salle 28 septembre du Palais du peuple. Lisez in extenso sa déclaration faite au bout du fil :

«Je veux d’abord dire que le titre qui a été affiché par Guineenews est un faux titre. Je ne suis pas d’accord pour ce renouvellement. La commission chargée de l’organisation est en train de faire du ‘’faux et usage de faux’’. Nous n’avons jamais été associés, ni de près, ni de loin, à la mise en place de cet ordre. Nous n’avons jamais été consultés même pour examiner la candidature des pharmaciens. Tout a été fait en dehors de l’Ordre national des pharmaciens. Que tous les pharmaciens se rassurent, que nous, en tant qu’Ordre, nous n’avons jamais été associés à cette mascarade électorale. Il reste entendu que si le ministre de la Santé et la commission électorale forcent la situation, tout bureau qui sera mis en place ne sera pas non seulement reconnu, mais sera aussi de nul effet. Ce n’est pas l’ordre qui invite les gens, c’est une commission qui fait du ‘’faux et usage de faux’’. J’invite donc les pharmaciens à rester chez eux et à ne pas se mêler à une élection organisée par un clan, un groupe de pharmaciens dont le seul objectif est de prendre en otage le secteur pharmaceutique guinéen.

Vive la pharmacie guinéenne ! A bas le Clanisme ! La pharmacie aux pharmaciens.»

Propos recueillis par Tokpanan Doré