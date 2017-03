Corruption dans le football guinéen, trafic d’influence, violation des textes, tel sont entre autres abordés par Salif ‘’Super V’’ Camara, candidat malheureux à l’élection à la présidence de l’instance dirigeante du football guinéen au cours d’une conférence de presse qu’il a animée mercredi 1er mars 2017 à Conakry. Il entend saisir le Tribunal d’Arbitrage du Sport (TAS) pour demander l’invalidation de l’assemblée qui a conduit à l’élection de son successeur. Après la retransmission en directe sur notre page face book, nous vous livrons un large extrait de cette conférence.





« Certains parmi vous peuvent être choqués par rapport à certains à certains propos que je pourrais être amené à tenir, il ne faut pas m’en vouloir. Tout ce qui m’anime ici, c’est informer, donner ma part de vérité, expliquer les faits, ce qui s’est réellement passé. Dans cela, certains pourraient me trouver un peu excessif par mes propos, mais je veux bien les mesurer. Tout sera mesuré, rien ne sera exagéré. Si jamais dans cela certains se sentent offusqués ou touchés dans leur amour propre, je m’en excuse. C’est l’esprit de vous donner ma part de vérité qui m’anime et qui m’amènera à cela » a annoncé d’entrée le désormais ancien président de la FEGUIFOOT.





Du processus de mise en place du comité de normalisation





« Antonio m’a bousculé par la traitrise, le complot afin qu’il se mettre à ma place. Il commencera à mettre son entreprise machiavélique lors des assemblées du 27 octobre 2016 de mi-mandat. Il a financé des jeunes membres statutaires à la tête des quels, vous avez Djibril Diarra, qui a servi de croix de transmission entre lui et quelques jeunes des divisions nationales. Il a fait le tour pour faire signer des pétitions à l’assemblée de mi-mandat, que les membres statutaires rejettent le rapport d’activités. Ce qui aurait amené une crise aboutissant, comme il a voulu, à la mise en place d’un comité de normalisation. Ce comité aurait permis de m’éjecter aux élections qui s’en suivraient et se porter candidat pour prendre ma place. C’est vous dire que cette entreprise ne date pas de l’année dernière, la volonté était-là… Amadou Diaby, est le chef d’orchestre. La vraie cheville ouvrière, Blasco pour mobiliser la troupe à laquelle tout à été promis, le trafic d’influence aidant, les 11 frondeurs avec il s’est retrouvé. Je conteste cette élection. C’était une parodie d’élection ».





‘’Ma gestion de la FEGUIFOOT’’





« Quand on parle de gestion opaque, renvoyant aux statuts, dans un esprit de transparence, j’ai décidé de cosigner avec mon adjoint, Blasco Barry. Donc tout ce qui a été fait durant tout mon mandat, tout a été décidé de concert avec lui. Donc quand on parle de gestion solitaire, je tombe des nues. Je suis le seul président de fédération, en quatre ans et demi de fonctionnement, j’ai sillonné le monde entier au nom de la fédération, j’ai suivi toutes les équipes nationales, j’au suivi tous les clubs au nom de la fédération, les équipes nationales, toutes catégories confondues. Je suis le seul président de fédération qui n’a pas de salaire, qui n’a pas d’indemnité de fonction, pour lequel la fédération n’a pas acheté un seul litre d’essence alors que je travaille pour elle 24h sur 24h. Jusque là où je suis, je ne connais même pas le mot de passe de l’email de la fédération tellement je faisais confiance à Blasco. Le point de communication avec les instances ».





‘’Du trafic d’influence’’





« Je suis victime de complot ourdit par Antonio pour qui j’ai tout fait. 90% des membres de la fédération sont ses recommandés dont un de ses employés, le maître à tout fait, Dem… Il fait même les valises du président quand il voyage, il fait même le protocole, tellement il raconte des histoires, oui je m’en vais faire la valise du chef parce qu’il voyage. Donc tout le temps, le chef m’appelle. Le trafic d’influence ».





Le CONOR ‘’aux ordres d’Antonio’’





« Vous avez vu comment le CONOR a fonctionné, aux ordres d’Antonio. Toutes les décisions se prennent au siège de Guinée Games. Il n’y a rien tant qu’il n’est pas consulté et c’est sa volonté qui compte. Donc ces gens ont tout fait pour lui baliser la route, ils sont allés de violations en violations des textes. Des textes taillés sur mesure. Antonio a été conduit devant les membres du comité à la veille de l’élection. Il a promis de la montagne, 100 millions par-ci par membres, cent millions par-là par membre… »





« Antonio pire qu’un trafiquant de drogue »





« L’assemblée générale est caduque parce que pas convoquée dans les normes régulières. Antonio est pire qu’un trafiquant de drogue. Je pèse mes mots, il est pire qu’un trafiquant de drogue. Parce que celui qui incite, ordonne qu’on foule au sol les lois de la République, est plus dangereux qu’un trafiquant de drogue. C’est ça Antonio. Corruption à tout bout de champ. J’ai confirmé mon retrait dès la veille, je n’ai pas fui, c’était connu depuis la veille ».





Le recours à la FIFA





« Je me demanderais des recours au nom de la loi à la FIFA, par rapport à tout ce que j’ai dit, au besoin, au-delà, aller au tribunal arbitral, parce que là-bas, vous n’avez pas de corrompus. Ils vont dire le droit. Et je vous assure, si Dieu existe, l’assemblée sera invalidée. Parce qu’elle est illégale. Antonio n’est pas à sa place, il ne mérite pas d’être là-bas. C’est un chef mafieux tout simplement. Il ne peut pas contrôler notre football. Je me battrai jusqu’au bout contre l’illégalité. Les moyens existent parce que les instances sont là pour tout le monde. Partout vous entendez, il est hors de question de violer les statuts. Les statuts sont sacrés, les lois sont faites pour être respectées. Si vous êtes les premiers à violer vos propres statuts, les instances ne badineront pas avec ça, elles vont tirer les conséquences de ces violations. Si par extraordinaire, les instances ne réagissent pas, il y a le Tribunal arbitral sportif. Il est composé des magistrats de grandes renommées, qui sont autonomes, ils sont là que pour dire le droit. Je vous garantie que cette assemblée, ça prendra du temps, mais ça sera annulée. Il y a des voies et des moyens ».





‘’La trahison’’

« Je ne suis pas de nature à me venter, mais je décris seulement les faits. Il se vente, il se glorifie avec trois choses : c’est à lui, c’était son destin, mais le Tout puissant est passé par moi pour qu’il l’atteigne. Président de la ligue, président de la ligue. Oui ! C’est venu de moi, président de la ligue. C’est moi qui ai fait de lui président de la ligue professionnelle. Yoropoguiyah, yoropoguiyah, c’est son terrain, c’est son argent, mais celui qui est en train de réaliser là-bas, c’est mon ingénieur. Il est venu me voir, Antonio lors des travaux du siège pour dire président cela fait deux ans, je veux construire une académie à Dubreka, ça fait deux ans que j’investis, je donne de l’argent à mon ingénieur, une brique n’est pas sortie du terrain. J’ouvre une petite parenthèse par rapport à Yoropoguiyah. C’est une entreprise commerciale, qui appartient à Antonio. Là-bas ce n’est pas pour la nation, c’est pour lui. C’est une académie pour former des jeunes, si tu as des talents, tu les mets sur le marché et tu les revends et tu tires des profits. Donc ce n’est pas de la philanthropie. Antonio fait une opération commerciale avec Yoropoguiyah. Si je me sens trahi, c’est par rapport à la petite parenthèse, Yoropoguiyah. Ça me gène encore, si ça choque des sensibilités, je m’en excuse. Aujourd’hui il se bombe de torche, il parle de palais présidentiel. Le palais là, c’est moi la base. C’est moi qui l’ai introduit au chef de l’Etat. Celui qui peut en témoigner, c’est son conseiller principal, Abdoulaye Condé parce qu’il était dans l’avion avec moi. Quand il clamait partout haut et fort que le chef de l’Etat est son beau, le président ne le connaissait même pas. J’en ai eu la confirmation lors de l’inauguration du siège. Le chef nous a fait l’honneur d’être là. Quand j’ai vu la manière dont le chef l’a salué, j’ai su qu’il ne le connaissait pas. Mais comme je voulais de son bien, je n’œuvrais que pour ça, je me suis fixé pour objectif de trouver les voies et moyens pour le conduire au chef. A la faveur de la signature du contrat avec Louis Fernandez, nous avons effectué un voyage avec le chef de l’Etat. Comment j’ai su que le chef ne connaissait pas Antonio. Le chef était à la première rangée, nous étions à la quatrième rangée. Avant le décollage, de passage, le président est venu à mon niveau, on a chahuté. Antonio était à côté, il ne l’a pas salué parce qu’il ne le connaissait pas. Il m’a dit après le décollage on se voit. Après le décollage, il m’a envoyé son garde du corps pour m’appeler. En allant vers le chef, j’ai dit mon frère Antonio, après je viens te chercher, je vais te présenter au chef. Nous sommes allés vers le chef, je lui ai dit ce monsieur, c’est lui Antonio Souaré, c’est l’ami de la jeunesse, c’est mon ami, il investit beaucoup dans le football, il investit dans la culture, je veux que vous vous en occupiez comme moi. Mais comme le ministre d’Etat Kassory était assis à côté, il l’a confirmé pour dire qu’il était bien. Tout est parti de là. Si quelqu’un a été à la base de cela, au retour, tu le poignarde, tu le sacrifies, tu l’humilis, j’en passe, je me sens plus que trahi ».









Une conférence de presse tardive?





« Ça peut être tard, comme ça peut ne pas l’être. Vite les gens vont se rendre compte qu’on n’a pas à faire à un homme normal, je pèse mes mots. Si on avait à faire à un homme normal, c’est ici devant vous qu’Antonio a dit qu’il a une télévision qui est mieux que Canal plus. Un homme normal ne peut pas dire cela. C’est ici devant vous qu’Antonio a dit que la CAF loue son car pour faire des reportages. Un homme normal ne peut pas dire cela. C’est ici qu’Antonio a dit que pour la saison dernière, il a investi 24 milliards de francs guinéens. Deux mois après, en conférence de presse à la fédération, il a dit qu’il a investi 20 milliards. Donc en deux mois, les 4 milliards se sont volatilisés. Quinze jours plus tard à Tunis, il avait beaucoup parmi vous qui était là, il a dit vous avez cette année j’ai mis 12 milliards. Si Cela veut dire que c’est un menteur, c’est un mythomane. Tout ce qu’il dit, c’est du faux. Il vit de faux, il vit de mensonge. Ce n’est pas là qu’il a dit qu’au le stade de Nongo, le championnat devait commencer au mois de février devant vous. Alors les gens vont se rendre compte vite qu’on a à faire à un homme normal».