La décision des ministères de l'enseignement pré-universitaire et celui technique et professionnel de suspendre les cours dans les écoles publiques du pays pour une dizaine de jours a suscité beaucoup de réactions. A Labé les citoyens se disent surpris et fustigent cette décision qu'ils qualifient d'inopportune. Ainsi, élèves, parents, encadreurs et syndicat des enseignants livrent leurs sentiments au micro de Guinéenews.

Ousmane Niasse élève fustige : " Ces congés forcés c'est une perte pour nous. Donc, je souhaite que le gouvernement trouve une solution au plus vite afin qu'on puisse reprendre les cours. Tout le monde sait qu'on vient de revenir des congés de fin d'année ça ne fait même pas un mois ; donc ces congés sont précipités. "



Contrairement à Ousmane, de son côté, Ibrahima N'diaye voit ces congés comme une aubaine pour les élèves, car ils pourront en profiter pour apprendre leurs leçons. " C'est une perte pour nous bien sûr mais à malheur quelque chose est bon car pendant cette période, nous pourrons au moins apprendre nos leçons. Donc, on est contents malgré tout", affirme l'élève.



Alpha Diallo parent d'élève trouve ce repos forcé inadmissible car il ne fait pas partie du calendrier scolaire. " Vraiment, je ne vois pas l'importance de donner 10 à 12 jours de congés aux enfants sans aucun motif c'est inacceptable. Ils viennent de rentrer des congés de fin d'année et ces congés forcés encore vont juste perturber l'année scolaire et pousser les enfants à être paresseux ", estime M. Diallo.



Pour leur part Koumbassa Sékou et Mohamed Camara s'inquiètent plutôt pour les candidats aux différents examens nationaux. " On ne peut pas donner un congé de 13 jours à un candidat qui n'a pas vu la plus grande partie de son programme comment il pourrait s'en sortir si toutefois les sujets tombent sur une leçon qu'ils n'ont pas vu en classe ? Il ne faut pas qu'ils retardent les élèves pour des choses inutiles sans fondement. Si cette situation persiste, ce sont les élèves qui seront perdants surtout ceux qui font les examens, ce retard n'est pas bon pour eux. Ce que nous allons demander à l'Etat, c'est d'arranger cette situation le plus vite que possible", plaident-ils en chœur.



Annoncé uniquement pour les écoles publiques, les établissements scolaires privées de Labé se sont vus contraints de se plier à la décision afin d'éviter d'autres problèmes à en croire Maxim Kolié, proviseur d'un lycée privé de la place. " Techniquement, je ne trouve pas de mot pour expliquer ces congés forcés. Mais à partir du moment où ils ont demandé de cesser les cours pour deux semaines dans les écoles publiques, je crois que c'est une logique administrative d'arrêter les cours au niveau des écoles privées puisque d'aucuns auraient interprété que c'est une injustice que certaines écoles soient fermées et que d'autres continuent les cours. Donc, pour éviter toute confrontation je crois que c'est une mesure sécuritaire ", argumente le proviseur.



"Ces congés inattendus décrétés par l'Etat ne vont en aucun cas nous empêcher d'aller jusqu'au bout de nos revendications", déclare Alassane Diallo du syndicat des enseignants représentant du FSPE entendez par là Fédération Syndicale Professionnelle de l'éducation. " Ça n'engage que l'Etat. Nous en ce qui nous concerne, nous avons déposé des revendications, nous sommes en négociation avec le gouvernement et ses représentants et nous avons dit à tous ceux qui veulent l'entendre à partir du lundi 6 février, s'il n'y a pas d'accord trouvé par rapport à nos revendications, nous irons en grève et notre mot d'ordre est toujours maintenu ", insiste-t-il.

Il est claire que ces deux semaines de suspension des cours laisse présager un grand retard pour les élèves. Du coup à la reprise les enseignants sont obligés de mettre les bouchés double pour rattraper ce vide. Au cas contraire les conséquences risquent d'être désastreuses pour les élèves surtout pour les candidats aux différents examens nationaux.