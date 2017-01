Exploitée pendant plusieurs années par le Sénégal voisin qui revendiquait sa souveraineté sur elle, Diaka est une localité aurifère, frontalière à cheval entre la Guinée et le Sénégal en passant par Mali Yembering, dans la région administrative de Labé. Cette bande de terre est finalement revenu dans le giron de la Guinée, a appris Guinéenews de source officielle.

Après des années de négociations entre administrateurs guinéens et sénégalais, c’est finalement la semaine dernière que notre pays a officiellement été rétabli dans ses droits avec le retour dans son giron de cette zone stratégique, à indiqué Harouna Souaré, le préfet du Mali Yembering. Celui-ci faisait partie de la délégation qui était allée mettre en place l’administration guinéenne à Diaka. «Le 15 janvier, nous sommes allés à Niafou avec une importante délégation conduite par le gouverneur de Labé et un détachement de l’armée. Nous avons, installé une structure administrative pour gérer la localité et nous avons hissé le drapeau guinéen dans la zone », a-t-il déclaré.

Diaka et ses 475 habitants sont désormais officiellement une partie intégrante de la Guinée. Ce, après de longues années de gestion sénégalaises, poursuit le préfet du Mali. «C’est une vaste superficie riche en or mais malheureusement depuis des décennies, cette localité est sous administration sénégalaise. Lorsqu’on est allé longer le long de la frontière, nous nous sommes effectivement rendus à l’évidence quant à l’appartenance de cette zone au territoire guinéen», a-t-il expliqué.

Il a fallu une batterie de démarches pour aboutir à ce dénouement heureux. Car, le Sénégal était très avancé dans les procédures d’implantation. «Du coté Sénégalais, nous avons invité notre homologue, le préfet de Saraya pour lui signifier que cette localité est partie intégrante du territoire Guinéen. À un moment donné, les autorités Sénégalaises ont voulu construire une école là-bas. Finalement, nous avons empêché l’opération… Il y a de cela environ sept à huit mois », a fait savoir Harouna Souaré, le préfet du Mali.