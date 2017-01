La famille de Mamadou Baïlo Diallo, située au quartier Hamdallaye-Bordo, dans la commune urbaine de Kankan, a été victime le mercredi 11 janvier 2017 d’une expulsion forcée suivie de destruction des biens. Outre la destruction partielle de la maison, de certains biens, de l’argent liquide aurait été emporté.

Selon la victime, Mamadou Baïlo, c’est dans les environs de 6 heures 30 GMT, que sa famille a été réveillée par des gendarmes à bord d’un pick-up. «Arrivés, ils ont bouclé le secteur et se sont rués sur la maison et de son contenu. Tous les biens s’y trouvant, ont été soit projetés dehors, soit emportés », a confié Diallo en détresse avec ses 2 femmes et ses 6 enfants.

En plus de la destruction de ses biens, il accuse les gendarmes d’avoir emporté la somme de trois millions de francs guinéens.

Le Procureur général de la République William Fernandez pour sa part, reconnaît avoir signé la réquisition qui a été exécutée depuis hier mercredi 11 décembre. Poursuivant le Procureur explique: «c’est vrai qu’habituellement ma méthode de travail ici, c’est que quand j’ai une décision à exécuter, je me donne toujours la peine de convoquer les personnes contre lesquelles on doit exécuter la décision. Dans notre cas de figure, je n’ai pas failli à cette règle. On a convoqué les parties plus d’une fois, elles n’ont pas répondu et par finir je me suis vu dans l’obligation… parce que la décision n’était pas attaquée et j’ai signé la réquisition.»

Mais Boubacar Diakité, propriétaire de la concession saccagée et où vivaient en location, Baïlo Diallo avec sa famille, affirme mordicus qu’il n’a reçu aucune notification de déguerpissement. «L’arrêt qui avait été rendu n’était pas exécutoire parce qu’il y avait des erreurs à rectifier. Dans cet arrêt, le numéro de la parcelle porté, n’était pas le bon. Et de surcroît, le dossier n’était plus au niveau de la Cour d’Appel de Kankan mais plutôt de la Cour Suprême », à préciser Mr Diakité.

Dans les faits, Mamadou Baïlo Diallo est victime collatérale d’un conflit domanial qui oppose Dame Djènè Kaba commerçante à Conakry à Boubacar Diakité, fonctionnaire en service à Koubia et propriétaire de la concession litigieuse. Et l’affaire qui était censée arrivée à la Cour Suprême, a subitement ressurgi à la Cour d’Appel de Kankan avec à la clé, cette réquisition qui a non seulement mis dehors neuf personne mais aussi fait des dégâts matériels et des biens emportés.