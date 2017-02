Quatre personnes dont trois présidents de district détenus, les activités minières suspendues jusqu’à nouvel ordre, des forces de l’ordre déployées dans toute la localité, sont entre autres des décisions prises par le préfet de Mandiana, Souleymane ‘’Solo’’ Diakité. Ces mesures font suites aux violents affrontements entre deux villages voisins au tour d’une mine d’or le dimanche 19 février. (Ph. d'archives)

Comment cette crise sociale ayant fait un mort et des dégâts considérables a été gérée par la première autorité de la préfecture. Voici les explications que le préfet Souleymane ‘’Solo’’ Diakité a confiées ce mardi à Guinéenews.

«La genèse du conflit opposant la communauté de Manding et celle de Wassoulou ne date pas d’aujourd’hui. Les populations sont perpétuellement en situation conflictuelle. C’est une question de paternité qui se trouve souvent au centre des conflits. Alors, je peux dire que c’est une vieille histoire que nous avons héritée.

Pour trouver la solution, j’ai estimé qu’il faille passer par les sages des deux communautés. Ainsi, j’ai été à Kankan en compagnie du Général Toumany Sangaré, (Directeur général de la Douane, NDLR). Ensemble, nous avons recruté cinq sages de chaque côté. Ce qui fait au total 10 sages sans compter ceux qui ont accepté d’y participer volontairement. Nous avons fait d’abord une assise à Kankan avant de venir rencontrer le Soutikémo (patriarche) de Mandiana qui, à son tour, a ajouté plus de 10 autres sages. La délégation a été sur le terrain. Elle a rencontré séparément les représentants des deux protagonistes avant de les réunir ensemble. Après les médiations, ils ont enterré les haches de guerre. Ils se sont salués et se sont présentés mutuellement des condoléances d’usage.

Le village de Limbana (le district où il y a eu le décès) a donné 150 000 GNF et 60 noix de colas comme le prix du linceul et l’autre village aussi, pour sa part, a donné 100 000 GNF et 20 noix de colas. Au finish, les deux communautés se sont séparées à l’amiable. Après trois jours, les hostilités ont commencé alors que je n’y attendais même pas. Pour me renseigner, j’ai d’abord appelé un citoyen qui n’est pas des deux villages qui sont en conflit. Ce dernier m’a répondu que tout allait bien. J’ai insisté qu’il parte voir sur le terrain.

Quand j’ai appelé le sous-préfet, on m’a dit qu’il a été attaché et humilié. Une situation qu’on a pu résoudre. Comme il s’agit d’un problème minier, j’ai décidé d’arrêter toute exploitation des mines. Je ne pouvais pas imaginer que des personnes pouvaient se cacher pour continuer les activités. Entretemps, j’apprends qu’il y a eu des coups de feu. Le soir (dimanche 19 février), j’ai reçu deux jeunes malades dont l’un était blessé par balle. Aussitôt, j’ai dépêché mon Secrétaire général, chargé de l’Administration. Il a été fait accompagner par des forces de l’ordre. Ils sont arrivés à 10 heures et ils y sont restés jusqu’à 23 heures. Le seul corps dont on parle, a été découvert par cette équipe devant un hameau dont le propriétaire est aux arrêts.

J’ai convoqué tous les trois présidents de district de la localité. Après nos entretiens, j’ai dit que lorsqu’on va me signaler de nouvelles hostilités dans un district et que son président ne me rend pas compte, il sera tenu pour complice et sera mis aux arrêts. Donc, les trois présidents de district et le propriétaire du hameau sont en prison dans ce cadre. En plus, j’ai réquisitionné la gendarmerie de Kankan. Celle-ci est actuellement déployée sur le terrain (ce mardi 21 février, NDLR). En plus, les activités minières restent suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Les blessés sont tous à l’hôpital préfectoral, j’ai personnellement confié leur situation au Directeur Préfectoral de la Santé (DPS). Il y avait deux blessés qui se plaignaient depuis le premier jour mais, aujourd’hui, je peux vous dire tout va mieux. J’ai été rendre visite à tous les malades.»

«Je suis malade et j’ai été frappé avec le bâton. Et depuis le préfet n’est venu qu’une seule fois nous voir», se plaint un malade au téléphone de Guinéenews.

Contacté par Guinéenews, le président du district de Limbana, la zone qui abrite la mine d’or litigieuse, témoigne:

«Nous avons été attaqués par les habitants de Magana de Wassoulou. Ceux-ci disaient que toutes les terres appartenaient à la communauté Manding. Tout était rentré dans l’ordre quand la délégation est passée. Il a été dit de nous laisser cet endroit que nous occupons depuis au temps d’Almamy Samory Touré. Tout le monde a parlé, y compris le préfet mais les habitants n’ont pas accepté. J’ai appris que quatre personnes sont en prison. Il s’agit des membres du bureau de district de Magana et le propriétaire du hameau devant lequel le corps du jeune Toumany Diakité a été retrouvé. J’ai également appris que les présidents des districts de Magana et de Bangoumana ainsi que le grand imam et le Ton-Boloma sont arrêtés et détenus à Kankan. On nous apprend qu’ils étaient allés se plaindre chez le préfet de Kankan. Ce sont ces personnes qui sont d’ailleurs à la base de ce conflit. Le problème ne se situe plus aujourd’hui au niveau de la mine mais plutôt, une question de terre», a expliqué le président de Limbana, Moro Diakité.

Au bout du fil, le Sous-préfet de Morodou Flanimoudou Kouyaté a confirmé à Guinéenews que Mouctar Keita, président du district de Magana et son acolyte Tahirou Keita, membre du bureau ainsi que le grand Imam sont en prison à Kankan.

«Flani Mory Traoré, le présumé assassin du jeune Toumany Diakité, Mamady Camara, Moussa Condé et Lamine Keita, tous membres du bureau de district de Mangana sont également en prison à Mandiana-Centre», a précisé M. Kouyaté.

Pour le moment, les forces de l’ordre sont déployées sur le terrain, indique-t-il avant d’ajouter que dix-huit autres personnes été interpellées.