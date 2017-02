La sous-préfecture de Morodou, préfecture de Mandiana a enregistré ce week-end de violants affrontements entre les populations autour d’une mine d’or faisant un mort, des blessés et des dégâts considérables, a appris Guinéenews auprès des autorités locales.

Voici la version du sous-préfet Baro Flanimoudou Kouyaté joint au téléphone par Guinéenews :

« Il y a eu un accrochage ce week-end entre les habitants de deux districts de Mandiana. Il s’agit de Magana qui relève de Kiéran et de Limbana dans Morodou. Sur place, le jeune Toumany Diakité, né en 1995 à Limbana, fils de Souleymane et de Mariama Diakité, marié et père d’un enfant a trouvé la mort (voir photo). 15 personnes ont été grièvement blessées, 18 motos ont été complètement endommagées, 16 cases et 30 greniers quasiment calcinés. Le nombre de bœufs et de moutons disparus sont restés incalculables », a expliqué M. Kouyaté.

Et de poursuivre : « Quand j’ai été informé du conflit, je me suis directement transporté sur les lieux avec mon maire. Après avoir constaté les faits, j’ai remonté l’information au préfet de Mandiana, Souleymane Keita (Solo). Le calme est revenu et tout est rentré dans l’ordre. Les funérailles se sont déroulées dans les bonnes conditions. L’imam a donné d’utiles conseils aux deux protagonistes. »

Au maire de la commune rural Morodou Yaya Diakité de renchérir : « Nous étions en causerie le samedi 19 février 2017 quand nous avons été informés d’un conflit autour d’une mine d’or. A l’instant même, nous avons remonté l’information aux autorités compétentes. Aussitôt, le préfet de Mandiana a dépêché un de ses secrétaires généraux du nom de Fatoumata Sékou Keita. Pendant que le jeune Toumany regagnait sa dernière demeure, les blessés quant à eux, recevaient des soins à l’hôpital préfectoral de Mandiana. »