Dans une de nos précédentes dépêches, nous parlions de l’état des infrastructures administratives de la préfecture de Forécariah qui rappellent l’ère coloniale. Après un tour des bâtiments, votre quotidien en ligne Guineenews a rencontré Mamadouba Camara, le Directeur préfectoral des ressources humaines de Forécariah.

”C’est effectif, on ne vous trompe pas car nous-mêmes nous en souffrons. Je suis dans une entrer-coucher avec tout ce que j’ai comme documentation”, s’est lâché le Directeur parlant de ses conditions de logement.

Et ce n’est pas tout comme difficultés rencontrées par le sieur Camara dans cette précarité absolue qu’il vit. En dehors du cadre de vie peu commode, il faut ajouter la psychose liée à l’insécurité qui y bat son plein.

‘’Ma maison a été cassée à deux reprises, mon bureau une fois et celui de mon voisin aussi une fois à la recherche de la documentation. Et dès qu’ils rentrent, ils prennent toute la documentation”, a-t-il regretté avant revenir sur l’incommodité de

“Je vous dis une seule chambre entrer-coucher et lorsque tu rentres seulement, tu t’assois dans mon lit. Quand il pleut, il faut plier le matelas en deux parce que l’eau suinte des tôles. Il fallait me voir ici quand je venais au mois d’août. Mais je suis seul et je peux malgré tout le supporter car c’est mon travail mais pas mes enfants… Ils sont à Coyah avec leur mère, je vis en célibataire ici. Je suis là jusqu’au vendredi et après la prière, je rentre à 18 heures pour revenir le dimanche à 18 heures afin de ne pas pénaliser les fonctionnaires. Car, ils ne sont pas responsables”, s’est confié Mamadouba Camara, l’air résigné.

Sur une possible amélioration de ses conditions de vie, le directeur des ressources humaines de Forécariah se montre moins optimiste. “L’Etat ou les autorités de la préfecture sont en train de se battre mais ils n’ont pas encore trouvé de solution”, a-t-il enfin souligné. Lire vidéo: http://https://www.youtube.com/watch?v=TCu7GFvtJnc