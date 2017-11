Conakry vue par des étrangers qui ont foulé pour la première fois le sol guinéen

«L’Etat, la puissance publique n’est pas au rendez-vous au niveau des équipements collectifs, des routes, du logement.» C’est du moins le constat fait par le Directeur de publication de Mediapart qui vient d’effectuer, à l’occasion de la célébration des 20 ans de Guinéenews, sa première visite en Guinée. Le fondateur de Seneweb venu en Guinée dans le cadre du même événement, a été, quant à lui, marqué par la beauté de la nature. Lisez plutôt l’image qu’ils ont tous les deux gardée de Conakry, capitale de Guinée.

Edwy Plenel, co-fondateur de Mediapart (France)

« On voit une immense vitalité, une envie de s’en sortir, d’inventer. Mais l’Etat, la puissance publique n’est pas au rendez-vous au niveau des équipements collectifs, des routes, du logement. Et quand on sait que la Guinée est un pays au potentiel riche, (nous l’avons documenté sur Mediapart, nous avons fait des révélations sur certains contrats concernant la richesse minière), c’est évidemment un crève-cœur, une tristesse de se dire qu’il y a une grande richesse qui n’est pas redistribuée, qui n’est pas assez utilisée pour le bien commun de tout le monde. Hier, il y avait le symposium toute la journée, j’étais dans cette bulle dans un hôtel pour les privilégiés et aujourd’hui, j’ai traversé une grande partie de la ville avant d’arriver à cette université, je vous dis juste une évidence. C’est que j’ai découvert n’est pas une surprise parce que je savais un peu ce qui se passe en Afrique. Je lis également ce qui se passe en Guinée, je sais un peu ce qu’il en est mais c’est autre chose de le voir. Les Guinéens méritent d’avoir des routes qui ne sont pas des pièges, ils doivent avoir des logements accessibles et en bon état et doivent avoir des villes salubres. »

Abdou Salam Fall, fondateur de Seneweb (Sénégal)

«J’ai eu à visiter un peu la ville pour faire le tourisme comme c’est ma première visite en Guinée. J’ai vu beaucoup de constructions récentes, il y a des investissements au niveau des infrastructures publiques mais que je trouve un peu timides. J’ai été aussi marqué par la beauté de la nature, le paysage, la verdure. Mais ça se comprend à mon avis, à Dakar on a une saison des pluies qui dure trois mois et en Guinée, c’est 6 mois. J’ai été aussi particulièrement frappé par l’ouverture d’esprit et l’accueil que j’ai trouvé chez le Guinéen.»

Propos recueillis par Nassiou Sow