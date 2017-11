Conakry : Sidya Touté draine une marée humaine au palais du peuple

Le meeting marquant l’an 17 de l’arrivée de Sidya Touré à la tête de l‘Union des Forces Républicaines (URF) a été une occasion pour le parti de démontrer sa force de mobilisation dans la capitale guinéenne, ce samedi 4 novembre sur l’esplanade du palais du peuple à Conakry où une foule immense de militants et sympathisants du parti a accueilli le leader.

De Gbessia, quartier de la banlieue de Conakry, à l’esplanade du palais du peuple à l’entrée du centre-ville, le leader de l’UFR a drainé une marée humaine pendant plusieurs heures avant de rallier, aux environs de 15 heures, les lieux du meeting bondé de monde depuis 10 heures. Là, l’ancien premier ministre et haut représentant du chef de l’Etat, qui devait s’adresser à la foule à partir du balcon, a dû s’arrêter au milieu de la foule pour s’adresser à ses militants sous un soleil de plomb.

« Je ne vais pas être long, parce que les gens ont attendu pendant longtemps sous le soleil. D’abord sachez que nos amis de l’international libéral sont parmi nous. Nous sommes venus fêter notre anniversaire. Alors ceux qui parlaient trop là n’ont qu’à se taire. Ceux qui cherchaient à voir l’UFR, ce n’est pas l’UFR ça ? », a-t-il demandé à la foule. Et à elle de répondre par oui. « C’est nous qui sommes-là. Nous continuons notre chemin vers la démocratie, pour une Guinée prospère, pour améliorer les conditions de vie des femmes, des jeunes et des Guinéens tout court. Nous continuerons à les défendre. La situation des jeunes et des femmes, c’est le combat de l’UFR. Nous sommes pour le bon travail. Aujourd’hui, les jeunes et les femmes qui se sont levés pour célébrer l’anniversaire, nous vous disons merci », a déclaré l’ancien Premier ministre avant d’inviter ses militants à se mobiliser pour les prochaines élections communales et communautaires.

« Préparez-vous pour les élections communales de février prochain. N’acceptez pas qu’on vole vos voix. Soyez déterminés. Nous irons aux élections dans de meilleures conditions. Le combat est long et difficile, mais restez déterminés et mobilisés ».

« 2020 Palais Sékhoutouréya », a scandé les militants qui ont accompagné le président de l’UFR à son domicile sis dans le quartier Minière avant de se disperser.