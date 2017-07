Conakry – Ouverture de la 5ème session de la commission russo-guinéenne de coopération : Le discours de Kassory !

La cinquième session de la commission intergouvernementale russo-guinéenne de coopération économique, technique, scientifique et commerciale s’est ouverte dans un réceptif hôtelier à Conakry ce mardi 18 juillet en présence de plusieurs ministres du gouvernement et des partenaires russes. Notamment, Kassory Fofana, ministre chargé des partenariats publics privés, Mohamed Diane, ministre délégué à La Défense, Abdoulaye Magassouba, ministre des mines, etc.

A cette occasion, nous vous livrons en intégralité le discours d’ouverture de Kassory Fofana. Lisez !

• Madame et Messieurs les Ministres ;

• Messieurs les Ambassadeurs ;

• Mesdames et Messieurs les délégués à la 5ème Seesion de la Commission Intergouvernementale de coopération Russo-guinéenne ;

• Distingués Invités ;

• Mesdames et Messieurs,

Je voudrais, en ma qualité de Co-Président de la commission Intergouvernementale de coopération entre la Fédération de Russie et la République de Guinée, souhaiter une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour à la délégation de la Fédération de Russie.

Monsieur l’Ambassadeur,

Mesdames et Messieurs les délégués,

Cette 5ème Session de la Grande Commission Intergouvernementale de Coopération dont je me rejoui de co-présider pour la deuxième fois se tient 15 mois seulement après la 4ème session qui s’est tenue à Moscou.

La fréquence des sessions de commissions mixtes temoigne ainsi de la vitalié nos relations de coopération bilatérales et de l’excellence des relations d’amitié qui lient nos hautes autorités, le Président Vladmir Poutine et le Président Alpha Condé.

Mesdames et Messieurs,

La coopération entre la Fédération de Russie et la République de Guinée est riche de la diversité des secteurs qu’elle brasse . Elle est aussi riche de la consistance des programmes et projets qui les caractérisent.

Notre coopération couvre en effet les secteurs des mines et de la géologie, de la santé , de l’enseignement et de la recherche scientifique, de la défense pour ne citer que ceux-là .

Je suis heureux de noter que nous sommmes sur le point d’ en élargir la base juridique par l’adoption de nouveaux instruments juridiques. Il s’agira notammment des projets d’accords :

– sur la promotion et la protection réciproque des investiisements ;

– sur la lutte contre le trafic illégale des stupéfiants, subsatnces spychotropes et e leurs précursseurs,

– sur la coopération dans le domaine de la pêche ;

– sur les domaines de l’agriculture , de la santé et

– sur questions la coopération dans le domaine de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et enfin;

– sur la coopération technique et militaire ;

Nous engageons donc la responsabilité des différentes commissions ad hoc qui vont être mises en place après la présente cérémonie d’ouverture, de poursuivre les échanges sur ces projets d’accords pour l’adoption desdits instruments à la clôture des travaux de notre session.

Nous engageons les experts à se livrer à l’exercice rigoureux d’analyse contextuelles, des contraintes et des faibleses y compris des difficutés dans la mise en œuvre de nos décisions et recommandations en vue de solutions idoines devant renforcer davantage nos relations de coopération.

Monsieur les Ministres,

Monsieur l’Ambassadeur,

Mesdames et Messieurs,

Notre rencontre se tient sous les meilleurs auspices grâce au partenariat actif avec la compagnie Rusal . je tiens à rendre hommage à cette compagnie par la qualité de son travail en Guinée.

Je suis heureux en effet de constater que Rusal a tenu ses promesses relative à la réhabilitation de l’usine Friguia. Les travaux sont très avancés et ils sont même en avance par rapport au calendrier d’exécution prévu.

Nous sommes heureux de constater que la mise en œuvre de Dian Dian est tout aussi avancée et pourrait connaître un début de production et d’exportation dès l’année prochaine . le projet Dian Dian viendra ainsi accroitre la position nouvellement acquise par la Guinée de premier exportateur de bauxite. Je relève cette performance de la compagnie Russalen soulignant son strict respect des questions environnementales par cette compagnie.

Mesdames et Messsieurs,

C’est donc dans une atmosphère plutôt favorable que nous abordons la présente rencontre, fort également des hautes instructions de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Professeur Alpha CONDE de ne rien ménager pour consolider les bases de la Coopération russo guinéenne.

Monsieur l’ambassadeur,

Je voudrais vous rassurer que la Partie guinéenne ne ménagera donc aucun effort, pour conduire à terme les travaux de la présente session auxquels je souhaite un succès éclatant.

Avant de terminer, permettez-moi de reiterer la reconnaissance du peuple et du Gouvernement guinéens, singulièrement ceux de Son Excellence Monsieur le Président de la République, le Professeur Alpha CONDE, à l’endroit du peuple et du Gouvernement de la Fédération de Russie, pour leur contribution significative à l’effort de développement socio économique de la Guinée.

En fin, je formule le vœu ardent que les travaux de la présente Session soient couronnés de succès en débouchant sur des recommandations susceptibles d’imprimer une nouvelle dynamique à notre coopération bilatérale.

Vive l’amitié entre la Fédération de Russie et la République de la Guinée ;

Vive la Coopération Internationale ;

Je vous remercie !