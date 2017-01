Ce mercredi 18 janvier 2017, les travaux de la rencontre de concertation et de coordination entre le Gouvernement guinéen et ses partenaires techniques et financiers, ont été lancés dans un réceptif hôtelier de la place, à Conakry, a-t-on constaté.

Dix-neuf mois après la précédente, cette réunion, troisième du genre, était placée sous la présidence du Premier ministre, Mamady Youla. Elle a connu la présence des membres du gouvernement, des organisations internationales et coopérations bilatérales.

Dans le souci d’améliorer l’efficacité de l’aide publique au développement à travers l’harmonisation des actions des partenaires à celles du gouvernement.

Prenant la parole, la ministre de l’Economie et des Finances et Vice-présidente du cadre de concertation et de coordination, Maladho Kaba a introduit son discours par une citation qui, selon elle, caractérise l’esprit qu’ils souhaitent donner à ce cadre.

«Le meilleur indicateur du développement de l’esprit d’équipe qui doit caractériser le cadre de concertation et de coordination est le pourcentage de ‘’nous’’ diviser par les ‘je’ que l’on entend dans les conversations », dit-elle.

Plus loin, elle a fait savoir que depuis la précédente réunion, des actions ont été réalisées mais toujours est-il que des défis restent à relever notamment la diversification de l’économie qui passe par le développement des infrastructures (routes, ports, aéroports et énergie), la promotion d’un environnement favorable à l’initiative privée et la capacité à mobiliser les financements en lien avec le programme d’investissement de notre plan national de développement économique et social. Sans omettre les faiblesses qui constituent des embûches à la bonne réalisation de la feuille de route. Entre autres, le non-respect des rencontres périodiques des groupes thématiques, l’appui des groupes thématiques et cadre de concertation en matière de renforcement technique, humain et financier.

Au nom de tous les partenaires techniques et financiers, Mme Séraphine Wakana, Coordonnatrice du Système des Nations Unies, a traduit l’engagement de ses pairs à accompagner le gouvernement guinéen dans son vaste programme de reformes d’amélioration de la gouvernance économique et financière.

Satisfait de l’appui constant des partenaires au développement, le Premier ministre, Mamady Youla les a invités à plus de dynamisme en vue d’accompagner l’Etat dans sa stratégie de résilience et de relance post-Ebola.

«Au cours de cette journée de concertation, plusieurs présentations vont être faites par la partie gouvernementale. J’attends donc de vous, chers partenaires de la Guinée, des réactions et des observations de nature à poser les vrais diagnostics mais surtout des recommandations pertinentes qui nous engageront tous au cours des prochains trimestres. Ces recommandations doivent être mises à profit pour parvenir à une vision commune sur la façon la plus optimale de dresser la problématique de l’efficacité de l’aide dans notre pays. Le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) offre ainsi l’opportunité de disposer d’un cadre référentiel stratégique unique et votre apport, chers partenaires de la Guinée, sera vivement sollicité dans sa phase de mise en œuvre et de suivi dans la perspective de cette responsabilité mutuelle », a-t-il précisé le PM avant de déclarer ouverte la 3ème session du cadre de concertation et de coordination.

Pour rappel, ce cadre de concertation a été institué en 2014 pour mieux structurer la coopération et le dialogue entre le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers, suite à la Conférence des bailleurs et des Investisseurs d’Abu Dhabi en novembre 2013. Des rencontres à vocation d’analyser de manière ouverte le partenariat pour un cadre fluide de coopération autorisant une plus grande efficacité dans la conduite des actions de développement économique et social de la Guinée.