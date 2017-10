Conakry – Manque d’eau et d’électricité : Les habitants de la Carrière Cité dans la rue !

Des habitants de la carrière cité ont envahi ce mardi l’autoroute Fidel Castro. Ils protestent contre u ne pénurie d’eau dont ils font face depuis 6 mois et des délestages récurrents qui datent de 3 mois. Ces habitants en colère avec des bidons scandaient des slogans comme on n’a pas d’eau, ni de courant depuis 6 mois, on est fatigués. Ces manifestants ont perturbé la circulation qui a causé d’énormes bouchons de la carrière jusqu’à l’aéroport, constate sur place guinéenews. Voici les revendications de ces protestataires. (Lisez).

Oularé Alhassane : « cela fait 6 mois que nous n’avons ni eau, ni courant. En plus de cela toutes les infrastructures sont délabrées. C’est pourquoi aujourd’hui on a décidé de sortir massivement pour réclamer nos droits. Il faut qu’ils nous aident à avoir l’eau, on est fatigué. »

Binta Diallo: « On est là parce qu’on n’a pas d’eau depuis 6 mois. On part jusqu’à Hafia pour puiser. On est fatigué. On est allé voir le chef de quartier à plusieurs reprises mais jusque là il n’a pas accepté de nous aider d’abord. On est fatigué c’est pour cela on est sorti pour qu’au moins les medias nous aident à informer l’opinion. On paye les factures d’eau et d’électricité mais on ne voit rien on en a marre. »

« Les gens d’EDG sont venus dans ma concession je leur ai demandé qu’est ce qu’il y a lieu de faire pour que nous ayons le courant ils nous ont promis de réparer notre transformateur cela fait un mois jusque là rien. Cela fait 6 mois qu’on n’a pas d’eau. On demande à l’Etat de nous aider à avoir surtout de l’eau. »

Aicha Baldé: « nous sommes là pour réclamer de l’eau dans nos concessions. Cela fait 6 mois qu’on n’a pas eu une goutte. Parfois le courant vient parfois non. Ce n’est pas le courant qu’on consomme même si on n’en a besoin on ne peut pas vivre sans eau. Tant qu’on n’a pas l’eau on va continuer à manifester. Cette manifestation aujourd’hui ce n’est que le début. »