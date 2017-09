Conakry : Mamady Kaba de l’INIDH épluche les défis qui interpellent la Guinée

La tenue des élections locales se fait attendre depuis le premier semestre qui a suivi l’élection du président Alpha Condé en 2010. Une tumultueuse situation qui devrait pourtant donner la latitude aux citoyens de désigner par voix de vote leurs dirigeants à la base.

Le président de l’Institution nationale indépendante des droits de l’Homme (INIDH) ne minimise nullement cet état de fait. Pour M. Mamady Kaba, les défis les plus urgents du moment consistent tout d’abord à réformer certaines institutions. Ensuite, à créer les conditions de la tenue des élections locales le plus vite possible que son institution souhaite voir se tenir cette année. Hélas !

« C’est vraiment triste de savoir que ça va être compliqué de les avoir cette année. Parce que nous avons 3 élections majeures d’ici à 2020. Si nous n’avons pas les élections communales et communautaires maintenant, il va nous être difficile d’avoir les législatives l’année prochaine. Parce qu’il est inimaginable que les partis politiques d’opposition acceptent d’aller à des élections législatives en ayant les délégations spéciales en place. Il faudrait donc que ces délégations spéciales soient remplacées par des communes véritablement meublées par des personnes élues par la population », enseigne M. Kaba.

De l’avis du président de l’INIDH, seule cette légitimité permettrait à ces élus, aux chefs de quartiers et aux chefs de districts de s’impliquer activement et objectivement dans le processus afin d’avoir des élections libres, crédibles, transparentes dont les résultats seront acceptées de tous.

« Et le tout, pour que nous ayons l’élection présidentielle en 2020. Parce qu’au-delà de cette date, il va être compliqué pour la Guinée de s’en sortir, puisque les pays qui ont connu des glissements de cette nature, comme la RDC, connaissent des difficultés très importantes aujourd’hui », évalue-t-il.

Ne souhaitant guère que la Guinée ne connaisse ces mêmes difficultés, tout en émettant le souci de voir le pays réussir son encrage démocratique à travers le renouvellement des différentes instances, à travers des élections libres et crédibles tenues à date, l’orateur réalise que cela éviterait à la Guinée de connaitre des violences ou des confrontations par la suite.

Même s’il dit avoir observé du progrès lors des manifestations passées, notamment dans la jouissance des droits civils et politiques, M. Kaba déclare ne pas savoir si c’est véritablement un concours de circonstance ou un changement de comportement. Et si c’est de cette seconde alternative qu’il s’agit, le président de l’INIDH note une amélioration des conditions d’exercice des droits civils et politiques qui s’institutionnalisent au pays.

« Et puisque nous n’avons pas ces preuves, nous avons besoin que les prochaines manifestations se déroulent dans les mêmes conditions, dans la paix, sans violences pour que nous soyons sûrs que le combat que nous menons depuis toujours pour avoir des conditions pacifiques de jouissance des droits civils et politiques, eh bien que ce combat là a abouti. Alors, il est important que chacun s’implique, que tout le monde s’implique. Et les manifestations dans notre pays ne doivent plus porter sur des obligations institutionnelles de l’Etat », recadre-t-il avant de conclure en ces termes : » La tenue des élections est quand même une obligation pour l’Etat guinéen. C’est une obligation. Alors, il faut bien que l’Etat fasse l’effort nécessaire pour qu’il n’y ait plus de manifestations pour réclamer les élections. Que les élections se déroulent à date, parce que c’est de la responsabilité du gouvernement de les tenir à date. Alors, que l’Etat fasse tous les efforts humainement possibles pour que les élections se tiennent à date. Qu’elles ne soient pas précédées de manifestations pour exiger leur tenue. Ça, c’est un défi important aujourd’hui. Ensuite, vient la réforme de certaines institutions pour que l’encrage démocratique se poursuive et que la Guinée réussisse sa démocratie. «