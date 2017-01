Dans la nuit de ce lundi 30 janvier à 20 heures, la petite Maïmouna Kourouma âgée de 11 ans et en cinquième année, a reçu une balle au niveau du pied droit dans le domicile familial à Kakimbo (Conakry), a appris votre quotidien électronique Guinéenews© de sources familiales.

Joint au téléphone par Guinéenews©, Fodé Kourouma père alarmé est revenu sur les faits d’une voix nouée par l’émotion. " Elle avait fini de réviser ses leçons et elle était assise sur les escaliers, et c’est là où cette balle l’a touché au niveau du pied droit. Mais la balle n’était pas totalement ressortie et c’est à l’hôpital qu’elle a été extraite ", affirme M. Kourouma.

" Elle se repose sur les instructions des médecins et la balle est venue du quartier Hamdallaye", nous a situés son père commentant l'état de santé de sa fille.

Pour l’heure, la petite est aux urgences à l’hôpital Sino guinéen de Kipé et ces jours ne sont pas en danger.