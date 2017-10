Conakry : le président Alpha Condé au chevet des malades de l’hôpital Sino-guinéen

Au lendemain de la célébration de la fête de l’indépendance, le chef de l’Etat, Pr. Alpha Condé, accompagné de son ministre de la Défense, Dr Mohamed Diané, a rendu dans l’après-midi de la journée du 3 octobre, une visite inopinée aux malades alités dans les services de l’hôpital Sino-guinéen, sis à Kipé, en haute banlieue de Conakry.

A cette occasion, le président de la République et son ministre de la Défense ont eu, à l’endroit de chaque malade visité, des mots de réconfort.

Il faut souligner que le président Alpha Condé et son ministre, Dr Mohamed Diané sont arrivés ensemble dans les installations de ce centre hospitalier à bord de la limousine présidentielle. Et peu avant cette visite, les deux ont eu au palais Sékhoutoureya un tête-à-tête.

Sans doute une manière de rappeler aux uns et autres que les relations fraternelles et éternelles qui lient ces deux compagnons de lutte politique sont plus que jamais au beau fixe sinon plus consolidées que jamais.

En tout cas, le président Alpha Condé, par ce geste, tient à réaffirmer son inestimable confiance dans la loyauté et le dévouement de son ministre de la Défense qui a d’ailleurs été, ces derniers temps, la cible d’une vaste et ignominieuse cabale ourdie par certains esprits malveillants à son encontre.

Aliou Sow