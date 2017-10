Conakry : Le Japon inaugure une conduite d’eau d’environ 12 millions de dollars US

Le gouvernement japonais à travers sa représentation diplomatique accréditée à Conakry a procédé ce samedi 7 octobre 2017 à l’inauguration de la principale conduite DN 1100 millimètres construite entre Enta et Sangoya et qui draine de l’eau potable à Conakry.

Ceci est le résultat des liens de coopération existant entre Conakry et Tokyo. Il s’agit d’un financement de l’Agence japonaise de coopération financière non-remboursable (JICA) sur 3 kilomètres et demi pour faciliter le transport de l’eau traitée en provenance des usines de traitement de Yessoulou pour la ville Conakry.

C’est un projet entièrement financé par le gouvernement nippon à travers une subvention non remboursable ayant porté sur une enveloppe de l’ordre de 12 millions de dollars US, et qui a été exécuté entre décembre 2016 et août 2017.

« Au terme des travaux et après la mise en exploitation par la SEG (sociéte fléau de Guinée) depuis le 17 août 2017, en plus de l’augmentation de la desserte constatée dans plusieurs quartiers de Conakry, les zones situées en hauteur et qui étaient restées sans eau depuis plus de 10 ans, en ont eu le service public de distribution d’eau potable rétablie. Ce qui signifie que l’objectif visé par le projet a été largement atteint », a évalué Mamadou Diouldé Diallo, directeur général de la Société des eaux de Guinée (SEG).

« Nous rassurons les membres du gouvernement et les partenaires que les installations ainsi mises à la disposition de la SEG seront correctement entretenues et exploitées par nos services », a-t-il ajouté.

Le problème d’eau potable se pose avec acuité à Conakry et à l’intérieur du pays. Eu égard à l’important déficit de production enregistré à cause de l’accroissement et de l’état vétuste très avancé des installations. L’inauguration de cette conduite d’eau devrait donc permettre, à coup sûr, d’améliorer la desserte en eau potable dans les quartiers situés en hauteur de Conakry, estiment les observateurs.

Depuis des lustres, le Japon n’a cessé d’accompagner les efforts du gouvernement guinéen, notamment à travers la réalisation des projets de construction et la réhabilitation des ouvrages d’adduction d’eau potable tant à Conakry que dans certaines villes de l’intérieur du pays, mais aussi de fourniture et d’équipement des produits de traitement d’eau.