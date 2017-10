Conakry : la fête de l’indépendance de la Turquie célébrée avec faste

Que du beau monde à la résidence de madame l’ambassadeur de la Turquie en Guinée où on a célébré vendredi 28 octobre, le 94ème anniversaire de la proclamation de l’indépendance de la République de la Turquie. Membres du gouvernement, diplomates, hauts commis de l’Etat, chefs des forces armées, artistes… ont répondu à l’invitation de l’ambassadeur Nur Sağman. Une mobilisation qui témoigne sans doute de la bonne santé des relations entre Ankara et Conakry.

Dans son discours de circonstance, Son excellence Nur Sağman a rappelé ce que cette fête nationale représente pour la Turquie. «Cette fête marque la naissance de mon pays. C’est la proclamation de la 94ème année de la proclamation de notre République fondée par le grand homme d’Etat turc Mustafa Kemal Atatürk », a-t-elle rappelé.

Pour elle, c’est un grand honneur de célébrer cette fête pour la troisième fois en Guinée. « C’est un honneur pour moi de la célébrer dans un pays où je me sens si bien et où je me sens chez moi », a-t-elle exprimé.

Elle a ensuite loué les bons rapports entre les président Alpha Condé et Recep Tayyip Erdogan. «Comme vous le savez, nos deux chefs d’Etat sont de très bons amis, ce sont des frères. Donc, cela veut dire que nous aussi, les diplomates ou ministres qui travaillons pour nos deux pays sommes obligés de travailler dans le même sillage. Nous nous aimons, nous nous respections et nous travaillons ensemble », a-t-elle souligné.

Côté guinéen, il y a eu deux discours. D’abord, celui de Hady Barry, le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères qui n’a pas manqué de souligner le mérite des bonnes relations guinéo-turques. Donc, a-t-il estimé, ce vendredi 27 octobre était aussi un grand jour pour la Guinée.

Le second, tenu au nom du gouvernement guinéen, a été prononcé par le ministre en charge du Tourisme, de l’Hôtellerie et de l’Artisanat, Thierno Ousmane Diallo. Au nom du président Alpha Condé, il a remercié le peuple turc et son président pour le raffermissement de la coopération entre les deux pays.

Après les discours et les cérémonies protocolaires, la fête s’est prolongée jusqu’à 21 heures, dans une ambiance bon enfant, animée par plusieurs artistes guinéens.