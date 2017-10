Conakry: des journalistes guinéens à l’école de l’OMVG

Vingt journalistes issus des médias public et privé suivent un atelier de formation depuis ce mardi 24 octobre à Conakry. Ladite formation durera deux jours. Elle est initiée à l’intention des membres du Réseau des journalistes pour les activités de l’OMVS (REJAO), et s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des journalistes concernés en vue de leur permettre de mieux cerner les enjeux liés aux activités de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS).

Dans son discours de bienvenue, le président du Réseau a indiqué que la sous-région ouest-africaine a une pluviométrie abondante et compte de nombreux fleuves. Malgré cette situation, soutient M. Lansana Camara, les ressources en eau sont limitées. «L’utilisation non-durable des ressources en eau, la dégradation de l’écosystème, la pollution par les eaux usées résidentielles et industrielles non traitées, et les eaux de ruissellement des terres agricoles sont, entre autres, facteurs qui affaiblissent les activités de l’OMVS dans les pays membres. Or, il est de notre devoir de les préserver à tout prix », a déclaré Lansana Camara.

De l’avis du coordinateur de la Cellule nationale de l’OMVS, la tenue du présent séminaire répond à un souhait émis par les autorités du Haut-commissariat et qui consiste à faire connaître l’organisation dans son espace géographique et auprès des populations qui sont les vrais bénéficiaires de ses activités. Un déficit qui ne saurait être comblé sans l’implication effective de la presse.

«C’est pourquoi, je voudrais solliciter solennellement votre concours pour nous permettre de consolider nos acquis auprès de nos populations. Mieux, d’atteindre des objectifs plus conséquents encore », a dit M. Soufiane Dabo.

Faire mieux connaître l’OMVS et sensibiliser les concitoyens sur les méfaits de certaines pratiques humaines sur l’écosystème du fleuve Sénégal, c’est ce à quoi le chef de cabinet du ministère de l’Energie et de l’Hydraulique, Bandian Doumbouya, attendre des participants.

L’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal a appuyé la mise en place des réseaux de journalistes au sein de ses pays membres, notamment le Sénégal, la Mauritanie, le Mali et la Guinée. Ce, dans le but d’informer les communautés riveraines du bassin du fleuve Sénégal sur les activités de l’OMVS et l’impact de ses projets sur lesdites communautés. C’est dans ce contexte que le Réseau des journalistes de Guinée pour les activités de l’OMVS (REJAO-Guinée) a été créé en mars 2016.

Pour Guineenews, Mady Bangoura et Nassiou Sow membres du Réseau