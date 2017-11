Conakry : c’est parti pour le programme de renforcement des capacités des Petites et Moyennes Entreprises

Un programme de renforcement des capacités d’une soixantaine de Petites et Moyennes Entreprises (PME) est lancé ce vendredi 3 novembre à Conakry. Il est organisé dans le cadre de la convention tripartite associant la compagnie Bel Air Mining, le Cabinet Intellact et le Projet d’Appui aux PME (PAPME), a-t-on constaté.

Dans son allocution de bienvenue, le Coordinateur du PAPME, Mamadou Dian Diallo, a affirmé que les signataires de la convention tripartite mettront tout en œuvre pour que la démarche entamée soit non seulement un succès dans les différents bassins miniers, mais aussi autour des grands programmes agricoles et d’aménagement du territoire.

Selon M. Diallo, le PAPME sous la tutelle du ministère l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion du Secteur Privé, vise à apporter un appui rapproché aux PME à travers l’établissement des Centres d’Appui aux PME (CAPME) à Conakry et à l’intérieur du pays. «L’objectif principal est d’assurer aux PME guinéennes, l’accès aux marchés et au financement», a-t-il indiqué.

Prenant la parole, le représentant du Bureau Intellact Consulting, Ibrahima Camara, a témoigné que le ministère de l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises, et de la Promotion du Secteur Privé, la Banque Mondiale par le biais du Projet d’Appui aux PME, leur donnent l’opportunité d’apporter un accompagnement pour faire tomber chacune des barrières sur le chemin de leur croissance qui est celle de la croissance de l’économie guinéenne.

Dans la même logique, M. Camara a fait remarquer qu’ils suivent de près et même de très près ce que le Gouvernement entreprend pour lever ces barrières à la croissance. «Nous avons la chance d’avoir un premier ministre qui comprend exactement ces problématiques puisqu’ils les gérait… », a-t-il rappelé.

A en croire Ibrahima Camara, l’avenir des PME se repose sur deux piliers, un environnement favorable et une population active qualifiée.

Pour sa part, le représentant de la Compagnie Bel Air Mining, Lamine Dieng a annoncé que les premiers minerais de sa société sise dans la préfecture de Boffa seront sur le marché mondial au mois d’août 2018. «A l’heure où je vous parle, nous sommes dans les constructions des infrastructures minières qui sont exécutées à 40%. Au mois d’Août 2018, les premiers minerais seront sur le marché mondial».

Poursuivant, M. Dieng a porté à la connaissance de l’assistance que sa compagnie est une société qui prend en compte les préoccupations des communautés. Pour preuve, a-t-il fait savoir, la société Bel Air Mining a été citée récemment sacrée par un cabinet privé comme la meilleure société minière qui remplit les conditions allant dans le sens du contenu local. «Je rappelle que nous avons beaucoup de projets qui s’inscrivent dans le cadre du renforcement des capacités communautaires», a-t-il insisté.

Dans son discours de lancement des travaux, le Secrétaire général du ministère de l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion du Secteur Privé, Alsény Sylla, a souligné que les principales contraintes du développement des PME en Guinée sont la faiblesse des capacités de gestion des entrepreneurs, le faible niveau de production des biens et services répondant aux normes et qualités exigées par les marchés. En conséquence, a-t-il mentionné, ces faiblesses nuisent non seulement à l’accès au financement mais aussi, à l’accès au marché et aux opportunités de partenariat.

Toujours dans son intervention, M. Sylla qui s’exprimait au nom de son ministre, dira que le contenu local n’est pas seulement la mise en place de la couche de sous-traitance mais, il s’appuie sur les conditionnalités. «Aujourd’hui, le gouvernement a affiché toute sa volonté à accompagner le secteur privé en général et les Petites et Moyennes Entreprises en particulier en mettant en place un contenu local minier sectoriel mais aussi, une stratégie de contenu local», a-t-il détaillé.

Pour clore, Alsény Sylla a déclaré que les autorités guinéennes ne peuvent pas empêcher une entreprise étrangère de venir soumissionner dans le pays. Toutefois, il soutient que si nos entreprises ont le niveau, il n’y a pas de raison qu’elles n’accèdent pas à la commande publique et privée. «Le rôle de l’Etat est d’accompagner les entreprises locales afin qu’elles soient compétitives», a-t-il précisé.