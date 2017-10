Conakry : c’est parti pour la 9ème édition du Forum régional côtier et marin

Sur l’initiative du Partenariat Régional pour la Conservation de la zone côtière et Maritime (PRCM), la capitale guinéenne, Conakry, accueille depuis ce lundi 23 octobre la 9ème édition du Forum régional côtier et marin.

Cette rencontre sous-régionale regroupe dans un complexe hôtelier de la place des experts du secteur marin et environnemental venus de plusieurs pays, autour du thème : ‘‘Investissons dans la résilience côtière pour un avenir prospère en Afrique de l’ouest’’.

Ce thème axé sur trois concepts majeurs : l’investissement, la résilience et la prospérité, qui prennent en compte la complexité de l’idéal de conservation de la biodiversité et de la protection du littoral ouest-africain qui demeure au cœur de la démarche du Partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l’ouest.

C’est le Premier ministre, Mamady Youla, qui a présidé l’ouverture des travaux en présence de plusieurs membres du gouvernement dont la ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts, Assiatou Baldé. Celle-ci, dans son discours de bienvenue a évalué toute l’importance que revêt le présent forum qui s’étendra sur 5 jours d’affilée.

Il devrait offrir aux acteurs du domaine l’occasion de débattre de tous les défis qui interpellent le secteur et d’étayer cette relation de cause à effet entre l’investissement, le renforcement de la résilience et les chances d’accès du plus grand nombre à une prospérité réelle et partagée.

Il est aussi proposé au cours de ce forum d’aborder le thème principal à travers trois sous-thèmes qui seront développés dans un premier temps en plénières, puis dans les différents ateliers techniques programmés en lien avec chaque sous-thème. A savoir : l’économie bleue : quelles opportunités pour le développement durable et le renforcement de la résilience du littoral ouest-africain ? ; la conservation de la nature : un atout dans la quête et le renforcement de la résilience côtière en Afrique de l’ouest ainsi que les outils de la gestion intégrée des zones côtières, vecteurs de résilience du littoral ouest-africain.

Les 5 journées seront ponctuées de conférences introductives, d’ateliers techniques et de side events.

« La zone côtière ouest-africaine revêt une importance économique, sociale et écologique pour les pays côtiers. En ce sens que c’est sur le littoral que se développent les grandes villes des 7 pays concernés et la plupart des infrastructures nécessaires et au développement économique », évaluent les panelistes.

«C’est aussi le lieu de l’exploitation de ressources abondantes qui offre de l’emploi à des millions de personnes à travers une production halieutique importante et garantissant par ailleurs la disponibilité alimentaire. A cela, s’ajoutent les enjeux financiers d’une économie bleue émergente, pourvoyeuse de devises pour les Etats de la région et dont les populations côtières en attendent légitimement les retombées. Enfin, les zones côtières abritent des écosystèmes marins et côtiers qui servent d’habitats aux ressources halieutiques et garantissent la durabilité de ces ressources », soutiennent-ils.

Le Partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et maritime est une coalition d’acteurs travaillant sur les problématiques du littoral ouest-africain et couvrant sept pays, notamment le Cap Vert, la Gambie, la Guinée Bissau, la Mauritanie, le Sénégal, la Sierra Leone et la République de Guinée.

Il reste à la fois une plateforme qui fédère et coordonne les initiatives de conservation côtière et marine de la sous-région, et un réseau d’échanges entre acteurs engagés sur ces problématiques communes, en vue de tirer plus de ressources et d’expertises diverses. Il est également un centre de ressources pour capitaliser les expériences des membres et mettre à disposition de l’information utile et des données scientifiques.