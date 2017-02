Après un calme précaire le matin, les mouvements ont encore repris de plus bel ce mercredi sur le tronçon Causa et Bambeto. Au niveau de Koloma, les jeunes étaient regroupés sous l’ombre des immeubles apparemment prêts à agir au moindre mouvement, lorsqu’ils ont aperçu un convoi de policier dans des blindés en provenance de Causa. C’était le sauve qui peut. Ils se sont dispersés dans le quartier. Mais juste après le passage du convoi, ils sont revenus cette fois pour barricader la route et jeter des pierres sur la chaussée.

Actuellement, même les taxi-motos qui transportaient des gens désespérés de trouver une occasion, ont pour le moment stoppé leurs activités.

A causa, selon une habitante du quartier, la route est déserte. Les forces de l’ordre ont maitrisé la situation et sont les seules perceptibles au niveau du rond point. Mais cette présence n’inspire pas confiance à certains citoyens, car selon la même source, hier soir dans les bandes de 17 heures, les forces de sécurité ont été aperçues en train de vandaliser une boutique de vente de téléphone au rez-de-chaussée d’un immeuble à Causa.