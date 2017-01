“Pour nous, c’est un évènement continental parce que c’est une ville africaine qui est capitale mondiale du livre, l’Afrique doit se mobiliser autour de cette activité”.

De retour de la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, Sansy Kaba Diakité, Commissaire général de “Conakry, Capitale Mondiale du Livre” est revenu sur les coulisses de son voyage. C’était lors d’un entretien qu’il a eu avec le reporter de Guineenews ce samedi 28 janvier.

Parti le samedi 21 janvier dernier au compte du pré-sommet de l’Union Africaine et sur invitation de NKosazana Dlamini Zuma, Sansy Kaba Diakité nous a fait savoir que son voyage s’inscrivait dans le cadre d’inviter l’Afrique à Conakry en avril 2017.

“Nous étions à Addis-Abeba dans le cadre de la promotion de “Conakry, Capitale Mondiale du Livre”. Pour nous, c’est un évènement continental parce que c’est une ville africaine qui est capitale mondiale du livre, l’Afrique doit se mobiliser autour de cette activité. Nous y étions aussi pour dire à l’Afrique que la Guinée est de retour sur le plan culturel, pour leur dire que Conakry sera la capitale des idées car le livre, c’est des idées, c’est la connaissance, c’est le savoir”.

Expliquant le but de l’invitation du Commissariat général par l’Union Africaine, Sansy Kaba a indiqué “nous avons reçu une invitation de l’Union africaine à venir intervenir et faire la promotion de l'évènement avec les jeunes et les femmes venus de toute l’Afrique pour mettre le livre au centre des préoccupations de l’Afrique”, a-t-il précisé.

“On a voulu introduire toutes les questions de science et de la technologie de l’information vu que nous allons lancer la première bibliothèque digitale africaine à Conakry. Il fallait présenter ce projet”, annoncera le Commissaire général de l’évènement culturel à dimension mondiale.

Poursuivant, il a rappelé que “c’est l’Afrique qui reçoit. Donc, les pays africains doivent se mobiliser autour de la question du livre. Ce qui arrive à la Guinée, arrive à toute l’Afrique et ils ont promis de venir à Conakry”.

Pour finir, Sansy Kaba Diakité nous a confiés : “le document qui sera distribué à Addis-Abeba et contient le discours du président Alpha Condé, aura la plaquette de Conakry, capitale mondiale du livre”.

A titre de rappel, du 22 avril 2017 au 23 avril 2018, la capitale guinéenne Conakry, sera au centre des activités littéraires mondiales. Un évènement qui marquera le retour de la Guinée sur le plan culturel, comme nous l’a affirmé Sansy Kaba Diakité.