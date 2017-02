Au lendemain des manifestations enregistrées un peu partout dans la capitale Conakry, les activités ne semblent pas reprendre de plus belle. Nombreux sont des citoyens, la peur au ventre, ont préféré rester à leurs domiciles que de prendre des risques pour leur sécurité, a-t-on constaté. (photo d'archives)

A Lambanyi, un des rares quartiers à n’avoir pas enregistré de violences lors de la journée d’hier lundi, les commerces et services restent ouverts ce matin. Bien que les chauffeurs de taxi peinent à faire le plein de leurs véhicules. Jusqu’à Taouyah, en passant par Kaporo et Kipé, la circulation était plus ou moins fluide quand on pense qu’il était impossible de se frayer du chemin pendant la journée du lundi, 20 février.

De Kipé et à la Minière en passant par le marché Taouyah, il y a de la circulation mais plusieurs boutiques et services optent pour le moment pour la prudence. On y remarque toujours des traces de pneus brûlés, des résidus des barricades sur les voies de circulation.

Sur l’autoroute Fidel Castro également, c’est pratiquement le même spectacle de désolation qui s’offre aux usagers avec des traces de pneus brûlés et des amas de cailloux sur l’asphalte ou encore des affiches déchirées du Président Alpha Condé et du Roi Mohamed VI. Celui-ci est attendu très prochainement à Conakry dans le cadre d’une visite d’Etat de trois jours. Un grand nombre des affichés et panneaux publicitaires faits avec les effigies des deux hommes d’Etat ont été littéralement mis à sac de Gbessia à la passerelle de Donka.

Aux dernières nouvelles, des groupuscules de jeunes manifestants auraient repris par endroits leur vandalisme sur l’axe Bambéto-Cosa. Ce, malgré le protocole d’accord signé entre le gouvernement et les syndicalistes.

Pour rappel, ces violences ont éclaté dans de nombreux quartiers de la haute banlieue de Conakry hier lundi, aussi bien sur l’autoroute Fidel Castro que la route Le Prince. Elles sont consécutives au mot d’ordre de grève des enseignants qui a occasionné la fermeture des classes pendant environ trois semaines.