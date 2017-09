Conakry/ Boké : médiation tous azimuts ou la journée la plus longue du gouvernement

Ce jeudi, le gouvernement guinéen a eu la journée la plus longue, depuis le début des émeutes à Boké et la fin de la marche mouvementée de l’opposition guinéenne. Il était sur tous les fronts ou presque.

D’abord, le cabinet présidentiel, en concertation avec le président de la république en mission aux USA, a réussi à calmer les nerfs, suite à la mort d’un jeune tué après la marche du 20 septembre.

Dans un communiqué, le ministère de la Justice a annoncé, par exemple, que le procureur territorialement compètent a été immédiatement saisi du décès de l’élève Ismaël Bah, élève tué par balles à Hamdallaye. Il a également ordonné une « autopsie » afin de déterminer les causes de ce décès. « Une information sera ouverte pour établir les circonstances de ce décès », a-t-il rajouté.

Au même moment, la commission électorale nationale indépendante (CENI) a ouvert, ce mardi, un atelier de quatre jours devant aboutir à la présentation du chronogramme des élections locales.

Dans un autre communiqué, le Gouvernement a dit oui, au « droit de manifester », mais se dit « consterné », du déclenchement dans la ville de Boké, de mouvements caractérisés par des atteintes graves à la sécurité des personnes et de leurs biens, des attaques d’une rare violence des symboles et représentants de l’État, des destructions d’édifices publics et de biens de sociétés privées.

Au titre des nombreuses violences, il a été recensé, par exemple, des attaques contre le personnel et les infrastructures de santé et de la sécurité, des destructions d’édifices publiques et incendies d’infrastructures, des tentatives de déboulonnage des rails des trains minéraliers ou des tentatives de sabotage des installations de fourniture d’eau potable aux populations, ainsi que l’empêchement des camions citernes de ravitailler les centrales thermiques, a cité Damantang Camara.

Au regard de ces agissements inacceptables, le Gouvernement tient à condamner avec fermeté ces actes qui s’inscrivent clairement en marge de la légalité et promet de prendre des « dispositions » pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et la sécurisation des édifices.