Conakry : la 5e édition du Symposium Mines Guinée s’ouvre en présence de 500 délégués étrangers

Après six ans d’absence, la 5ème édition du Symposium Mines Guinée (SMG), le plus grand congrès d’Afrique de l’ouest, a démarré ce mardi 9 mai 20017 au Sheraton grand Hôtel de Conakry sous la présidence du chef de l’Etat, Pr Alpha Condé.

Organisé par le ministère des Mines et de la Géologie en partenariat avec AMETRADE, cette édition a regroupé plus de 500 délégués venus de plusieurs pays. Elle prend place, dit-on, dans un contexte de reformes minières profondes entamées depuis 2011 par le gouvernent de la 3ème République.

Des reformes qui ont permis, selon le ministère des Mines, de promouvoir largement la transparence, d’améliorer le cadre d’investissement et d’attirer des investisseurs de qualité et de divers horizons. Ce qui a favorisé en 2016, des engagements d’investissements de plus de 2,4 milliards de dollars US dans le sous-secteur de la bauxite.

Toutes choses qui concourent à faire du SMG une plateforme internationale qui regroupe des experts internationaux, régionaux et nationaux du secteur minier autour d’un vaste débat d’idées, de partage d’expériences et d’échanges sur l’industrie minière.

L’objectif du SMG est de promouvoir le potentiel minéral de la Guinée, de présenter les reformes engagées par le département en charge des Mines et de la Géologie et de mettre en lumière les projets en cours.

Pendant trois jours (du 9 au 11 mai 2017), onze conférences thématiques sont au programme à savoir : le cadre général d’investissement en Guinée; les reformes engagées pour l’investissement minier en Guinée; le financement des projets miniers; la mutualisation des infrastructures connexes aux mines; les infrastructures géologiques; l’industrie de la bauxite et les enjeux et défis de la transformation; la diversification de la production minière en Guinée; l’environnement et exportation minière; le partage des bénéfices de l’investissement minier entre les parties prenantes.

Des experts, chercheurs, professionnels de spécialités diverses couvrant toute la chaîne de valeur de l’industrie minière et dérivés provenant de quatre coins du monde sont à Conakry pour partager les connaissances et pratiques récentes sur la gestion responsable et durable du secteur minier en général dans un monde en constante évolution.

Un salon commercial accueillera une centaine d’exposants et sera fréquenté par plusieurs milliers de visiteurs.