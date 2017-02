Suite au décès de Hadja Domani Kaba épouse de feu Elhadj Damany Condé et membres du Réseau des femmes Ministres et Parlementaires de Guinée, ce lundi 20 février 2017 à Berlin (Allemagne), les familles Condé, Kaba, Keita, Drame, Diallo Fofana, Fadera et Tawel informent les parents , amis et connaissances de Baro et les ressortissants de Baro à Conakry, de Kankan, de Bankalan, la coordination Manding à Conakry que le corps de la défunte arrivera à Conakry le jeudi 02 Mars 2017 par le vol régulier de Brussel Arline à partir de 17H à l’aéroport de Conakry –Gbéssia.

Par la même occasion, elles informent que l’enterrement de la défunte Hadja Domani Kaba est prévu le vendredi 03 Mars 2017 au cimetière de Cameroune, après la prière de 14H à la mosquée Kébéyah à Coléah.

Une lecture du saint Coran sera organisée la veille le jeudi 02 Mars 2017 à la mémoire de notre regrettée mère en famille à la Corniche de Coronthie-Kaloum.

Nous prions pour le repos de l’âme de notre regrettée sœur, mère et grand-mère. Amen !