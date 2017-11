COMMUNIQUE Relatif à l’organisation des forums citoyens de quartier

Dans le cadre de la 2ème édition de la Semaine Nationale de la Citoyenneté et de la Paix (SENACIP) consacrée au citoyen dans la construction de la Nation,

Le Ministre de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté invite l’ensemble des Chefs de quartier des cinq (5) Communes de Conakry et des trente-trois (33) Préfectures à tenir demain dimanche 5 novembre 2017 les forums citoyens dans leurs circonscriptions respectives de 11 heures à 15 heures.

Durant cette période, il a été décidé de la fermeture des marchés, des boutiques, des ateliers et autres lieux de travail et de consacrer ce temps à poser des actes citoyens et à participer aux forums de discussions et d’échanges dans la courtoisie et le respect

Ces forums citoyens consistent à passer le message du civisme, de la Nation, du vivre ensemble et de la paix.

Le Ministre invite également les populations à se mobiliser pleinement pour participer activement aux actes citoyens et aux forums dans l’intérêt de notre Nation.

Enfin, le Ministre de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté sait compter sur la promptitude des citoyens et l’engagement des responsables de quartier pour assurer le bon déroulement et la réussite de ces évènements.

Diaby Khalifa Gassama