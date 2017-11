Communiqué du GAC relatif à la suspension des travaux du projet MBS

Guinea Alumina Corporation, un acteur majeur dans le secteur minier en République de Guinée, a annoncé la suspension de son projet d’échantillonnage de bauxite « Marketing Bauxite Sample » (MBS) depuis le 28 /10/2010 jusqu’à nouvel ordre.

Le projet MBS a été créé dans le but de positionner GAC sur le marché international pour établir et sécuriser des contrats avec des clients potentiels avant la date de production commerciale. GAC a été en mesure d’atteindre cet objectif avant l’échéance, raison pour laquelle ce programme a été suspendu pour le moment.

Conformément aux plans, GAC a maintenant réussi, avec succès et en temps opportun, à atteindre ses objectifs de transport de la bauxite dans le cadre de l’activité MBS.

En suspendant le projet MBS, GAC se concentre sur le Projet d’Exportation de la bauxite, actuellement en construction pour atteindre une production commerciale, ce qui sera plus bénéfique pour GAC, pour la Guinée et pour ses autres parties prenantes.

Contexte GAC :

Guinea Alumina Corporation S.A. (“GAC”) est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (« EGA »), l’une des plus importantes compagnies d’aluminium au monde.

Emirates Global Aluminium (« EGA ») est détenue à parts égales par Mubadala Investment Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubaï. EGA exploite des fonderies en aluminium à Dubaï et Abu Dhabi avec une capacité de production combinée de 2,5 millions de tonne par an. La production d’EGA fait des Emirats Arabes unis le cinquième pays au monde en matière de production d’Aluminium. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (« GAC »), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite en République de Guinée. EGA est portée par d’importants projets de croissance nationale et d’expansion internationale.