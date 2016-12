COMMUNIQUE

Mercredi, 21 Décembre 2016

Enregistrement des abonnés.

MTN informe son aimable clientèle que dans le cadre du respect de ses obligations conformément à la loi règlementant le secteur des télécommunications il est tenu d’identifier tous ses abonnés.

A cet effet, MTN Guinée procède depuis plusieurs mois à des campagnes pour l’enregistrement des numéros de toute sa base d’abonnés.

Aussi afin de respecter le délai du 31 Décembre2016, MTN informe ses abonnés qu’il procèdera à compter du 22 Décembre à la suspension et à la suppression des numéros non enregistrés.

MTN invite donc ses abonnés qui ne sont pas encore enregistrés, à se faire identifier dans les plus brefs délais en déposant la copie de leur pièce d’identité, dans une agence ou un point de vente MTN.

Les pièces d’identité acceptables pour l’enregistrement sont :

La carte d’identité Nationale

Le passeport (ordinaire, service, diplomatique)

La carte d’électeur

La carte consulaire (pour les étrangers)

La carte de séjour (pour les étrangers)

Une pièce d’identité peut servir à l’enregistrement de 3 numéros de téléphone.

Avec MTN, continuez à vivre la meilleure expérience client.

A propos du groupe MTN

Lancé en 1994, le Groupe MTN est un opérateur de premier plan sur les marchés émergents, connectant ses abonnés dans 22 pays en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Le groupe MTN est coté sur le JSE Securities Exchange en Afrique du Sud sous le code de l'action: ". MTN" Au 30 Juin 2016, MTN a enregistré 232,6 millions d'abonnés à travers ses opérations en Afghanistan, Bénin, Botswana, Cameroun, Côte d'Ivoire, Chypre, Ghana, Guinée Bissau, République de Guinée, Iran, Libéria, Nigéria, République du Congo (Congo-Brazzaville), Rwanda, Afrique du Sud, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Syrie, l'Ouganda, Yémen et Zambie. Visitez-nous à, www.mtnbusiness.com et www.mtn.com