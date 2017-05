Communiqué de la Présidence de la République sur le drame de Dubréka

C’est avec effroi et une vive émotion que Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, le professeur Alpha Condé a appris la mort tragique sur la route ce samedi 06 mai à Dubréka de nombreux compatriotes, à la suite d’une collision entre un camion et d’un véhicule de transport en commun ‘’ minibus’’. En cette douloureuse circonstance et de grande épreuve pour toute la nation, le Chef de l’Etat s’incline pieusement devant la dépouille des victimes, exprime ses sincères condoléances à leurs familles, ainsi que ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Au nom du peuple de Guinée, du gouvernement et en son nom personnel, Il a dépêché une importante mission gouvernementale comprenant notamment le ministre de l’administration territoriale, celui de la sécurité et conduite par monsieur le premier ministre, chef du gouvernement, Mamadi Youla, auprès des familles éplorées pour partager leur douleur et les assister dans les obsèques.

Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, le professeur Alpha Condé constate, avec regret et consternation, la multiplication des accidents de la circulation à travers le pays avec souvent un lourd bilan humain et des dégâts matériels importants. C’est pourquoi, il en appelle à l’esprit civique de chacun et de tous pour respecter le code de la route, la discipline, la prudence dans la circulation routière.

Le professeur Alpha Condé, profondément attaché à la vie de ses concitoyens, avant ce nouveau drame, pour une plus grande sécurité routière, avait instruit aux autorités compétentes d’initier un projet de loi relatif au renforcement de la visite technique en mettant fin au système de monopole en vigueur, tout en envisagent l’assistance technique des partenaires. En tant que premier magistrat du pays, il s’est toujours préoccupé, par ailleurs, des conditions d’obtention du permis de conduire en République de Guinée.

En tout état de cause, l’Etat, avec détermination et responsabilité, fera face à ses devoirs pour protéger la vie des citoyens et rendre la sécurité routière chaque jour plus sûre.