Communales 2018 : l’UFDG dévoile le nom de l’homme qui conduira sa liste à N’zérékoré

Après plusieurs semaines de suspens, la fédération UFDG de N’zérékoré vient enfin de dévoiler le nom de sa tête de liste lors des élections communales et communautaires prévues le 04 février 2018.

C’est à la faveur d’une cérémonie de présentation de 75 nouveaux adhérents au parti à N’zérékoré, ce samedi 09 décembre 2017, au siège du parti que Pépé Michel Zogbélémou a été présenté aux militants et sympathisants par le vice-président de l’UFDG, Dr Bano Sow qui est en séjour dans cette localité.

Ancien fonctionnaire au compte de l’ONG Plan International Guinée, Pépé Michel Zogbélémou a été choisi selon ses responsables, pour son intégrité et surtout pour son niveau intellectuel.

« Monsieur Zogbélémou est connu de tous à N’zérékoré parce que c’est un homme intègre qui a fait beaucoup pour cette région et donc proche des populations. C’est pourquoi je n’hésite même pas à l’appeler déjà monsieur le maire parce que nous sommes convaincus que le 4 février, il sera à la tête de la commune urbaine de N’zérékoré », dira Dr Bano Sow, vice-président de l’UFDG qui a présidé la cérémonie.

En prenant la parole, Pépé Zogbélémou est revenu sur son choix de faire la politique et surtout de porter les couleurs de l’UFDG.

« Je n’avais jamais aimé la politique et j’ai toujours évolué dans les ONG et auprès des communautés. Après donc 16 ans de services dans les organisations non gouvernementales, les amis et moi avions dit que si l’on ne s’intéresse pas à la politique, notre commune et même notre pays continuera à aller à la dérive. Nous sommes allés avec le parti au pouvoir et nous avons même été rencontrés par le président de la République qui nous a fait des promesses. Mais des années durant, aucun point des promesses n’a été respecté. Je me suis retiré pour me mettre à la disposition de ma famille. Mais quand il y a eu des reformes au sein de l’UFDG avec la décision du président Cellou de donner les instances régionales du parti au natifs des régions, nous avons dit que l’UFDG est devenue un parti national qu’il faut rejoindre et non un parti ethnique », dira M. Zogbélémou qui n’a pas manqué d’envoyer un tic envers l’actuel président de la délégation spéciale en parlant de l’insalubrité de la ville.

Et de conclure : « Bientôt les autres partis vont aussi dévoiler les noms de leurs têtes de listes et vous trouverez que la plupart sont des illettrés. Des gens qui viendront s’enrichir au lieu de travailler pour le développement de la commune. »

Il faut rappelez que les élections locales en Guinée sont prévues le 04 février prochain soit 13 ans après le dernier scrutin du genre. La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a fixé le montant du cautionnement à huit millions de francs guinéens pour les listes de candidature dans les communes urbaines et à trois millions dans les communes rurales. Pendant ce temps, dans les QG des partis politiques, l’heure est à la constitution des différentes listes.